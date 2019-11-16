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Bakan Dönmez: Türk Akım projesi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus doğal gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız" dedi.

Ali Can ZERAY/VİZE (Kırklareli), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus doğal gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarını incelemek üzere Kırklareli'nin Vize ilçesine geldi. Bakan Dönmez, 2016 yılında Rusya ile yapılan anlaşma sonrasında başlayan Türk Akım projesinin Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacağını söyledi. Türk Akım projesinin Türkiye ve Avrupa açısından enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağının ön görüldüğünü belirten Dönmez, "10 Ekim 2016'da Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile bu projeye start verilmişti. Akabinde projenin teknik ve ekonomik fizibiliteleri hazırlandı, güzergahlar tespit edildi, güzergah üzerinde yer alan arazilerin mülkiyet sorunları giderildi. İlgili çevre mevzuatına ve orman mevzuatına göre gerekli izinler alındı ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalandı. 1 yıl içerisinde de tamamlanması öngörüldü. İnşallah bir aksilik olmazsa, bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız" dedi.
'PROJE 2 HATTAN OLUŞUYOR'
Türk Akım projesinin iki hattan oluştuğunu belirten Dönmez, "Türk Akım iki hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca biliyorsunuz iki hat oluşuyor. Hatların ikisi de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Bir tanesi bizim iç hatlarımıza, ulusal iletim ağımıza bağlanıyor, diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan bir güzergahı takip ediyor, sonrasında da Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden Avrupa'ya bir güzergah söz konusu. Projede Türkiye toprakları içerisinde yer alan, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya bağlanacak ikinci hatta Gazprom ile BOTAŞ'ın da bir ortaklığı söz konusu. Her iki hat da inşallah bir aksilik çıkmazsa Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacak" diye konuştu.
Bakan Fatih Dönmez, açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte şantiye sahasında incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden brifing aldı.

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