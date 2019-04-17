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Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:12 | Son Güncelleme

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI CEVAPLADI Bakan Fatih Dönmez, sempozyum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI CEVAPLADI
Bakan Fatih Dönmez, sempozyum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bor madeni ile ilgili çalışmaların özünde yakıt teknolojisi olarak kullanımının olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Bor madenini hidrojenle bağladığımız zaman bor bir yakıt oluyor. Otomobil ve insansız hava araçlarında menzili artırmış olacağız. Bununla alakalı olarak ETİ Maden ve TUBİTAK ortak çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan ilk pilot ürünler olumlu neticeler verdi. Bundan sonraki çalışmalar ticarileşmesi üzerine olacak. Arazide olan asker personelin enerji ihtiyacını yine bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanı var. Haberleşme noktasında pillerin şarjını yapabilir durumdadır" dedi.
'ETİ MADEN ÇEŞİTLİ FİRMALARLA GÖRÜŞMELER YAPIYOR'
Bakan Dönmez, bir yerli otomobil firmasının bor hidrürlü yakıtla menzili artırma yolunda çalışmalar yaptığını da açıkladı. Bor madeninin temizlik ürünleri haricinde, savunma sanayinde bor karbür üretimi üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade eden Dönmez, "Özellikle zırhlı araçların mukavemetinin artırılması yönünde iyi bir çözüm olacak. Hem mukavemetini artıracak hem de ağırlığını azaltacak özellikler gösteriyor. Şu anda ETİ Maden çeşitli firmalarla görüşmeler yapıyor. Türkiye’de bu alanda bir tesisin temelini bu yıl içerisinde atmış olacağız. İki yıl içerisinde üretime geçecek. Sadece ülkemiz savunma sanayine değil yurt dışına da ihraç kapasitesi olan bir ürünü üreteceğiz" diye konuştu.
Özellikle sağlık sektöründe bor madeninin kullanılabilmesi için çok sayıda testlerden geçmesi gerektiğini belirten Dönmez, "Bu safhaya henüz geçilmedi. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Sağlık alanında özellikle de kanser alanında bor madeninin kullanılması yönünde çalışmalar var. Bu neticelenirse ticarileşmesinin önü açılacak" diye konuştu.
'ARA TEKNİK ELEMAN ALANINDA BOŞLUĞUMUZ VAR'
Bakan Dönmez, Nükleer Lise ve Meslek Yüksek Okulu açılması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:
"300 öğrenci Rusya'da nükleer enerji alanında lisans düzeyinde eğitim aldı. 10 öğrenciyi bor alanında çalışmalar yapan, yurt dışındaki iyi üniversitelere yüksek lisans ve master için göndermek için araştırmalar devam ediyor. Bir kısmı mezun olarak ülkemize geldi ve çalışmaya başladı. Ara teknik eleman alanındaki boşluğumuz var. Bunun için de Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu kategorisinde nükleer alanda bölümlerin açılması için girişimlerimiz devam ediyor. İlk etapta doğrudan nükleer meslek lisesi açılmayabilir. Ancak meslek liselerinin bazı bölümlerinde nükleer dersleri ilave etmek istiyoruz. İleride tematik bir nükleer lise de olabilir. Mevcut durumda en pratik olan mevcut meslek lisesi programlarına nükleerle ilgili derslerin konması şeklinde olabilir."
Bakan Fatih Dönmez daha sonra TÜBİTAK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk bor ve elektrikle çalışan otomobili 'Boren'i inceleyip, test sürüşü yaptı.
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Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir (2)

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