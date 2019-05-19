Bakan Dönmez: “Türkiye dünyaya en az karbon salınımı yapan ülkelerin başında geliyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bugün itibariyle baktığımızda yaklaşık 65 milyon civarında vatandaşımız doğal gaza erişmiş durumda. Bir başka ifadeyle ülkemizdeki her 10 kişiden 8’ine doğal gazı ulaştırdık. Bu konforu aktif olarak kullananların sayısı ise 50 milyonun üzerine geçmiş durumda” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazbir-Gazmer’in Üsküdar’da düzenlendiği iftar programına katıldı. Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen iftar programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazbir-Gazmer Genel Müdürü Mustafa Ali Akman ve çok sayıda davetli katıldı. Programda yapılan duanın ardından ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Burada konuşma yapan Bakan Dönmez, “Biliyorsunuz Trakya bölgemizdeki 300 bin hanenin 10 yıllık süreyle ihtiyacını karşılayacak doğal gaz keşfimizin ardından, bir başka önemli gelişme daha yaşandı. Yine Trakya bölgemizde özel sektör tarafından yapılan çalışmalarda doğal gaz emaresine rastlandı. Ancak, şu anda kesin bir rakamdan söz etmek zor. Testler ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra buradaki rezervin miktarı da ortaya çıkacak. Doğal gaz arama ve üretimi kadar önemli olan diğer bir hedefimiz ise doğal gaz konforunu tüm istisnasız milletimizin tamamına götürmektir. Bu hedefimiz kapsamında geçen yıl 81 ilimizin tamamına doğal gazı ulaştırdık. 2000’li yıllarda sadece 5 büyükşehirde doğal gaz varken; bugün 81 il ve 512 yerleşim yerimize doğal gazı ulaştırmış durumdayız. Yoğun ve istikrarlı çalışmalarımızla doğal gaz abone sayımız da 15 milyonun üzerine çıktı. Bugün itibariyle baktığımızda yaklaşık 65 milyon civarında vatandaşımız doğal gaza erişmiş durumda. Bir başka ifadeyle ülkemizdeki her 10 kişiden 8’ine doğal gazı ulaştırdık." diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Bu konforu aktif olarak kullananların sayısı ise 50 milyonun üzerine geçmiş durumda. Geçtiğimiz 5 yılda; yıllık ortalama 9 bin 900 km şebeke yatırımıyla doğal gaz dağıtım hattımızı 140 bin km’ye çıkararak neredeyse dünyanın çevresini 3 buçuk defa dolaşabilecek uzunluğa yükselttik. Burada tabii kamu özellikle de özel sektör çalışanlarına teşekkür borçluyuz. Yine bu süreçte doğal gaz ulaşan ilçe sayımızı yüzde 66 artırdık. Sadece 2018 yılında 1 milyon 150 bine yakın vatandaşımız daha doğal gazla tanışmış oldu. İlçe bazında ise; toplam doğal gaz arzı sağlanan ilçelerin yüzde 15’ine 2018 yılında doğal gaz verildi. Son üç yılda 11 il, 188 ilçe ve 17 belde olmak üzere toplam 216 yerleşim yerine daha doğal gazı götürmüş olduk. 2019’da da yerleşim yerlerine doğal gazı götürmeye devam edeceğiz. İnşallah bu yıl sonu itibariyle 30 yerleşim yerine daha bu doğal gazı götürmek suretiyle doğal gaz şebekemizi geliştirmiş olacağız. Yine geçen yıl doğal gaz dağıtım şirketlerimiz tarafından 2,3 milyar liralık şebeke yatırımını gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımlarla ülkemizde kullanılan doğal gazın yüzde 90’ı dağıtım şirketlerimiz tarafından tüketiciye ulaştırmış oldu. Bu rakamların da gösterdiği gibi sektörümüz her anlamda serbest piyasa kural ve gerçekleriyle yoluna devam ediyor. Yine bu yıl içerisinde, 1,1 milyar lira şebeke yatırımı yaparak 1 milyon yeni aboneyi daha doğal gazla tanıştırmış olacağız” şeklinde konuştu.