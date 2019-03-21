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Bakan Dönmez: "Türkiye Petrolleri, tarihinde ilk defa yerin altı çatlatılarak keşif yapılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır’daki Mermer-1 sahasında yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye Petrollerinin tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yapıldığını söyledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt kent merkezinde bir düğün salonunda kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır’daki Mermer-1 sahasında yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye Petrollerinin tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yapıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt kent merkezinde bir düğün salonunda kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, Amerika’nın son yıllara kadar petrol ithal ederken yer altını çatlatarak petrol çıkarma yöntemi kullanmak suretiyle artık neredeyse petrol ve gaz ihraç edecek hale geldiğini söyledi. Dönmez, "Şimdi bu tekniği biz de kullanmaya başladık. Yer altı çatlatılarak kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bizde bu şekilde üretebileceğiz. Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuzda Diyarbakır’daki hançerli kuyusu. Hançerli’de açılan kuyumuzda mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak 910 varilin üzerine çıkardık. Yine bu da yüksek kalite petrol içeriyor. Bu sahamızdaki petrol rezervlerinin büyüklüğü de yaklaşık 6 milyon varil civarındadır. Kuyumuz bölge üretim ortalaması üzerinde bir üretimdir. İnşallah yeni teknolojilerle üretim miktarımızı daha da artıracağız. Bölgede yeni kuyu açma ve üretim artırma çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu rakamın üstünde bir günlük üretime ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle Amerika’da bu yöntem son 10 yılda çok fazla kullanılıyordu. Amerika son yıllara kadar petrol ithal ederken bu yöntemi kullanmak suretiyle artık neredeyse petrol ve gaz ihraç edecek hale geldi. Şimdi bu tekniği bizde kullanmaya başladık.” diye konuştu.

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