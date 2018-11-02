HABER

Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin muaf tutulacak ülkeler arasında bulunacağı bilgisini aldık'

02.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf tutulacak ülkeler arasında bulunacağı bilgisini aldık" açıklamasını yaptı

Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin muaf tutulacak ülkeler arasında bulunacağı bilgisini aldık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf tutulacak ülkeler arasında bulunacağı bilgisini aldık" açıklamasını yaptı.

PARTNERBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdiBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi
ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...
ABD: 'İran yaptırımlarında 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacak'ABD: 'İran yaptırımlarında 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...

Mısır'da otobüse korkunç saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'da otobüse korkunç saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

Sinirli garsonlar müşterilerin yüzüne pasta yapıştırdı

Sinirli garsonlar müşterilerin yüzüne pasta yapıştırdı

Doktorlar kanlar içinde buldu! Köpeğinin penis ve testislerini yediği ortaya çıktı!

Doktorlar kanlar içinde buldu! Köpeğinin penis ve testislerini yediği ortaya çıktı!

Avrupa'da bir ülke robotlara vatandaşlık vermeyi planlıyor

Avrupa'da bir ülke robotlara vatandaşlık vermeyi planlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.