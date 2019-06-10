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Bakan Dönmez: Tutuklama tehdidi karışsında faaliyetlerimiz devam etmektedir

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 19:52 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir.

ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in zenginliklerinin hakkaniyet ilkesi içerisinde adil şekilde bölüşülerek bölgesel barışın sağlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.
Bakan Dönmez, Güney Kırbıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinin personeline tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı giriştiği hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum ve davranışlarının devam ettiği belidtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir. Türkiye'nin uluslararası egemenliğini yok sayacak girişimlerin önlenmesi için ilgili Bakanlıklarla beraber hukuki ve siyasi tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in zenginliklerinin hakkaniyet ilkesi içerisinde adil şekilde bölüşülerek bölgesel barışın sağlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir. Yavuz Sondaj Gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır."

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