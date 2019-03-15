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Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki terör saldırısını nefretle kınıyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

'TEKNOLOJİNİN ARTIK SINIR NOKTALARINDA ÜRETİR VE KULLANIR HALE GELDİK' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde halka seslendi.  Yağmurlu havaya rağmen kalabalığa hitap eden Bakan dönmez, Türkiye’nin geçmişi ile bugününü kıyasladı.

'TEKNOLOJİNİN ARTIK SINIR NOKTALARINDA ÜRETİR VE KULLANIR HALE GELDİK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde halka seslendi. Yağmurlu havaya rağmen kalabalığa hitap eden Bakan dönmez, Türkiye’nin geçmişi ile bugününü kıyasladı. Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Doktor bir reçete yazıyor ilaç kuyruğunda bekliyorsunuz, günlerce tahlil bekliyordunuz. O zamana kadar hayatta kaldıysanız ne mutlu size, onun dışında günlerce haftalarca hastane kuyruklarında bekliyordunuz. Demokraside yaptıklarımızı hepiniz hatırlıyorsunuz. Dün başörtüsünü hazmedemeyenler, yasaklayanlar, 'bunu getirirsek devlet, millet bölünür' diyorlardı, bu yasağı kaldırdık, tam tersine devlet, millet kaynaştı. Dün en doğal hak olan eğitim hakkını dahi kızlarımızın elinden alıyorduk, bugün sadece eğitim kurumlarında değil, ister kamu, ister özel sektör olsun her yerde eşit şartlarda çalışma hakkına sahip oldular. 1934’te Gazi Mustafa Kemal, seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermişti ama bazı kadınlarımız seçilme hakkını başörtülü olduğu için elde edememişti. Onu da bu dönemde elde etmiş oldular. Dün savaş uçağının lastiğini alamayan ülkeden, bugün kendi helikopterini yapan, topunu, tankını, tüfeğini, gemisini yapan bir savunma sanayine kavuştuk. Hatta insansız hava araçları yapıyoruz. Koordinatları veriyorsunuz o uçuyor. Teknolojinin artık sınır noktalarında, kendimiz üretir ve kullanır hale geldik. Dün birçok şehrimizde doğalgaz yoktu, sadece beş şehrimizde vardı. Şimdi 81 ilin 81’i doğalgaza kavuştu. Bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon vatandaş doğalgazı kullanıyor. 510 tane yerleşim birimine doğalgaz götürmüşüz, inşallah daha da yaygınlaştıracağız."

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