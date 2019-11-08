BAKAN DÖNMEZ: YERLİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ BORON'DA ÇEŞİTLİLİK ARTTI

İSTANBUL DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON'da çeşitliliği artırdıklarını belirterek, "Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON ürünü raflardaki yerini almaya başlayacak." dedi.

Bakan Dönmez, BORON'un yeni ürünlerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki lansman toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON'un öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

ETİ Maden'in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleriyle yerli temizlik ürününü her geçen gün daha da geliştirdiğini ifade eden Dönmez, "BORON yaklaşık 10 ay önce piyasaya çıktığında milletimizin büyük bir teveccühüyle karşılaştı... Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON raflardaki yerini almaya başlayacak." diye konuştu.

Dönmez, BORON'un içeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesinin bulunmadığını söyledi.