"Maden, sanayinin ham madde girdisini üretiyor. Onun için de bizim ham madde ithalatını azaltmamız, azami ölçüde yerli kaynaklardan bunu tedarik ediyor olmamız lazım" diyen Dönmez, "Bizim geçtiğimiz yıl maden ve ham madde ithalatımız 27 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bazı ürünleri de fazla ürettiğimizde ihraç ediyoruz. Doğal taş ürünleri, bor, krom gibi bazı ürünleri. Yaklaşık 6-7 milyar dolar da ihracatımız var. Net dış ticaret açığı bu sektör açısından 20 milyar dolar civarında bir rakam. Bunun büyük bir kısmını da altın oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir altın ithalatımız var. Altını milletçe seviyoruz, aynı zamanda bir tasarruf aracı, bir ziynet aracı, kuyum sektörümüz de hakikaten Türkiye’de çok iyi. Bir kısmını da alıp işleyip tekrar ihraç edebiliyoruz. Diğer ürünler itibariyle de baktığımızda, mesela bakırda, demir cevherinde, buna benzer ürünlerde de ciddi ithalatımız var. Türkiye maden potansiyeli sanılanın aksine yüksek bir ülke. Dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin madenciliği yapılıyor. Bunlardan 77’si aslında ülkemizde var, fakat biz 60 civarında bir kısmının üretimini yapabiliyoruz. Madencilik sektörü zaman tüketen ve yatırım tutarı yüksek alanlardan birisi. Yani aramayla üretime geçme arasında ortalama 10 yıl civarında bir süre geçiyor. Önce arayacaksınız, maden rezervinin kalitesi, miktarıyla ilgili çalışmaları yapmanız gerekiyor. Akabinde proje çalışacaksınız, finansman temin edeceksiniz, sonra da fiilen bir işletme faaliyetine geçmeniz gerekiyor. İşletme dönemi de, oradaki maden rezervinin büyüklüğüne, pazardaki talebe bağlı olarak 10 yıl ile 40 yıl arasında, belki 50 yıl arasında olacak. Bunu şunun için söylüyorum: Uzun dönem, sabırlı olmamızı gerektiren bir alan" ifadelerini kullandı.

Meskun mahallelerde, şehirlerde madencilik yapılmadığını hatırlatan Dönmez, "Her zaman dediğimiz gibi varsa bulmaya çalışıyoruz. Şimdi meskun mahallelerde, şehirlerimizde madencilik yapmıyoruz. Korunan alanlarda, doğal parklar, milli parklar, SİT alanları gibi, turizm alanları gibi yerlerde de arama, üretim faaliyeti yok. Zaten yasa müsaade etmiyor, Onun dışında kalan alanlara baktığınızda, yatırım arazisine denk gelecek ya da orman arazisine denk gelecek. Tarımda da yine Tarım Bakanlığının görüşü alınıyor. O da ekonomik fayda hangisinin lehineyse, başka bir ifadeyle kamu yararı hangisinin lehineyse o faaliyete izin verilmesi gerekiyor. Eğer kamulaştırılması gerekiyorsa da vatandaşın arazisi zaten piyasa değerinden alınarak yapılıyor. Ormanlık alana denk geldiyse de Orman Genel Müdürlüğünün kendi mevzuatı, düzenlemeleri, kurulları kapsamında da onların belli bir izin süreçleri var, eğer çok kapalı bir ormansa zaten izin verilmiyor. Ve ağaç kesim bedelleri alınıyor, kestiği kadar dikmek zorunda ilk başta, sonra rehabilite edilmesi gerekiyor madencilik faaliyeti bittikten sonra, yine o alanda o kadar ağacı tekrar dikmek zorunda. Ve bir de her yıl orman kira bedeli ödeniyor, dolayısıyla orman buradan elde etmiş olduğu bu bedellerle de ormancılık faaliyetini geliştirmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Biz sektör olarak da 2 yıl önce ’Bir Enerji Bir Nefes’ kampanyası düzenledik, 5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefledik. Bu kapsamda da hem doğal gaz sektörümüz, hem elektrik sektörümüz, hem de madencilik sektörümüz, hatta akaryakıt sektörünü de dahil etmek suretiyle 5 milyon ağacı hedefledik. Yeni yapılan her doğal gaz abonesi, elektrik abonesi adına o illerde ağaç dikiyoruz, her bir aboneye bir ağaç. Yine trafiğe çıkan her bir lastikli araç için bir ağaç kampanyası var. Kömür sektörü de her ürettiği 100 ton için bir ağaç dikiyor. Doğa da bizim, maden de bizim, koruma-kullanma dengesini adil bir şekilde uygulayabilirsek ekonomiye de bunları kazandırmış oluruz. Kullandığımız cep telefonundan, bindiğimiz uçaklara, hatta uzaydaki uydulara, demir yolu sistemlerine, otomobillere varıncaya kadar hemen her alanda alüminyum, bakır, titanyum, çelik, nikel, altın, bakır, çinko gibi pek çok madenin ham maddelerini üretiyoruz. Klasik Türk hamamında kullanılan mermerlerden, tarımda gübre sektöründe toprağın ihtiyaç duyduğu minerallere kadar çoğu şeyi madencilikle elde ediyoruz. Her gün çay içmek için kullandığımız camı kuvarstan üretiyoruz. Yemek tabaklarımızda kullanılan porselenin, seramiğin ham maddesi yine madencilik sektörü. Statta kullanılan beton, demir gibi malzemelere varıncaya kadar ham maddesini madenden üretiyoruz. Bir kurşun kalemin içindeki malzemeyi de yine yer altından madenlerimizden çıkartıyoruz. Televizyon ekranında kullandığımız malzemeler oradan çıkartılıyor. Savunma sanayinde kullandığımız tank ve diğer malzemelerin ham maddelerini oradan elde etmiş oluyoruz. Keza yine bizim enerji sektörümüzden de enerjinin nakline ilişkin malzemede kullanmış oluyoruz. Bu, şu anlama geliyor: İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu ve bugün kullandığı malzemelerin büyük bir kısmı için bu ham maddelere muhtacız, bu ham maddeleri de madencilik sektörü karşılıyor. Türkiye’de madencilik sektörünün yüzde 1’ler mertebesinde. Madencilik sektöründe gelişmiş Kanada, ABD, Güney Afrika, Çin, Avustralya gibi ülkelerde bu oran yüzde 10 ve üzerinde. Bizim madencilik sektöründe çalışan sayımız 130 bin. Bu kadar kişinin emeğine de tabi saygı göstermek zorundayız. Ama bu arada bu faaliyeti yaparken gerekli hassasiyeti göstermeyen işletmeler varsa da zaten biz Maden İşleri ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü eliyle denetimlerimizi yapıyoruz. Çevre il müdürlükleri varsa çevreye verilen hasarlar, olumsuz etkileri açısından denetliyor, Orman Genel Müdürlüğü denetliyor. Burası denetimden bağımsız bir sektör değil. O açıdan biz güzel örneklerimiz, uygulamalarımız da var rehabilite edilen yerlerle ilgili. Önümüzdeki haftalarda bu güzel örnekleri de kamuoyunda sizin vasıtanızla da paylaşacağız."