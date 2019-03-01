Bakan Dönmez’dan hayvancılık yapanlara elektrikte müjde

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçinin elektriği ucuz kullanması noktasında tarımsal sulama grubundan yararlananların sayısını arttıracaklarını belirterek, "Çalışmalar bitti önümüzdeki hafta kurul kararı da çıkacak. Tarımsal sulama grubuna, sulamanın yanı sıra, sera, hayvancılık (küçükbaş,büyükbaş,kanatlı) süt toplayıcılar, süt işleyiciler dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerin tamamını içerecek bir düzenleme yapıyoruz. Bu uygulamadan sonra yüzde 12 civarında bir indirimden faydalanmış olacaklar." dedi.

Bakan Dönmez, Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Dönmez, önemli bir seçimin arifesinde olduklarını belirterek, ulusal kalkınma ile yerel kalkınmanın uyumunun son derece önemli olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, aynı amaç ideal ve gaye doğrultusunda çalışmanın yerelde ve genelde başarıyı katlayarak getirdiğini belirtti.

Hizmetin adına başına halk getirmekle halkçı olunmadığını dile getiren Bakan Dönmez, “Halkın içine gireceksiniz. Temas edeceksiniz. Gerçek ihtiyaçları tespit edip, halkın ayağına getirmek zorundasınız. Musluklardan su akmasın siz damacana ile su götürün. Damacana kültürü 1990 yıllarda tanıştık biz. Su kesildiği için damacana kültürü başladı. Bir çok büyükşehirde musluklardan akan su memba kalitesine geldi. Elektrik varken bizi fazla hatırlayan olmaz, yokluğunda daha çok hatırlanan bir işi yapıyoruz. Su da öyle. Elektrikte geçmişte saatler süren kesintiler, kısıtlamalar vardı. Çünkü arz, üretim talebi karşılamıyordu. Talep 100, üretim 80 ise kesintilerle eksiği tamamlıyorduk. 20’si ya elektik kullanmayacak yada paylaştırılacaktı. Son yıllarda yatırımlarla üretimde bir sıkıntımız kalmadı. Elektrikte fazlamız var. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız ithalatımızı geçti. Bugün her yerde elektrik var. Arz ve üretimle ilgili sorun yok, şebekelerde zaman zaman arıza oluyor. Şebeke bakım ve onarımında iyiyiz. Eskiye göre çok daha iyiyiz yarın iyi olacağız.” diye konuştu.