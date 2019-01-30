Bakan Dönmez’den Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çevreci projeler ile Türkiye’de örnek illerden biri haline gelmiştir. Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye’de ilk entegre tesislerden biridir.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in belediye ziyaretine, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırım ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Malatya’da iki gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Bakan Dönmez ise “Malatya’yı Malatya dışındakiler sadece kayısısı ile tanıyabilir ama biz Malatya’nın kayısının haricinde hem yer altı hem yerüstü zenginliklerinin de olduğunu biliyoruz. Madencilik acısından, güneş enerjisi acısından biz sadece şehrin görünen yüzü ile değil aynı zamanda görünmeyen yüzü, yer altı zenginlikleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız da belirtti, bölgenin en gelişmiş illerinden biri Malatya. Malatya’nın gelişmişlik seviyesini daha yukarılara taşımasını arzu etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerinin şehrin imar ve çevre projelerinin yanı sıra atık yönetimi projelerini de hayata geçirdiğini belirten Dönmez, "Sayın Başkanımızdan Malatya’da enerji alanında yapılan çalışmalar ve atıktan enerji üretimi hakkında bilgiler alacağız. Bize düşen bir nokta varsa da desteklerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e kayısı, kayısı kristali ve bakır semaver hediye etti.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi tarafından enerji alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

