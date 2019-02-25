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Bakan Dönmez’den CHP’li vekile tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki petrol çalışmaları ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki petrol çalışmaları ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi. Dönmez, “Geçtiğimiz günlerde bir muhalefet milletvekili Doğu Akdeniz’deki arama ve araştırmalara ilişkin eleştirel bir yaklaşımı oldu. O söylem adeta bir yerde bizim orada bulunmamızı istemeyen bir takım ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız hiç olmazsa susmakta fayda var. Bağımsız enerji ve güçlü Türkiye için olmazsa olmazlarımızdan birisi” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, Raffles İstanbul’da gerçekleşiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı zirvede enerji sektörünün önde geleni isimleri, sektörün geleceğini masaya yatıracak.
Enerji devlerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş dünyasından 500’ü aşkın insanı bir araya getiren zirvede, global enerji ve doğal kaynak trendleri ışığında Türkiye’nin konumu ve stratejileri, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme konuları tartışılacak. Zirvenin açılış konuşmasını Turkuvaz Medya İcra Kurulu Başkanı Yasemin Gebeş yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yapılan özel oturumda soruları yanıtladı.
”Bugün itibariyle ne elektrikte ne de doğalgazda arz sıkıntımız yok”
Türkiye’nin enerji durumunu değerlendiren Bakan Dönmez, “ Ülkenin yüzde 60 civarında 62 civarında doğalgaz kullanabilir durumdayız. Yüzde 70’i de erişebilir durumda. Bu oranlar bile Avrupa ölçeğinde ki Türkiye 82 milyonluk 780 bin metrekarelik bir büyüklüğe sahip, kendi ölçeğindeki ülkelerle bile kıyaslandığında hakikaten iyi bir noktada. Bugün itibariyle ne elektrikte ne de doğalgazda arz sıkıntımız yok. Hatırı sayılır bir miktarda kömür rezervimiz var. Son yaptığımız keşifler ile birlikte yaklaşık 19-20 milyar ton civarında rezerve ulaşmış olduk. Yine geçtiğimiz yıl tarihi bir rekor kırdık kömür üretiminde. 101,5 milyon ton yıl boyunca üretmiş olduk” ifadelerini kullandı.
“Bağımsız enerji ve güçlü Türkiye için olmazsa olmazlarımızdan birisi”
Doğu Akdeniz’deki arama ve araştırmalara ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, hem petrol ve doğalgaz aramalarına ciddi miktarda bir kaynak ayırdıklarını söyledi. Son dönemde Akdeniz’deki çalışmaları değerlendiren Bakan Dönmez, “5-6 yıldır orada devam eden sismik arama ve araştırmalarımız var. Biz bunu millileştirmek suretiyle ve içerisinde personeli de ağırlıklı yerli personel kullanmak suretiyle ciddi bir tasarruf da sağlayacağız gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde bir muhalefet milletvekili Doğu Akdeniz’deki arama ve araştırmalara ilişkin eleştirel bir yaklaşımı oldu. O söylem adeta bir yerde bizim orada bulunmamızı istemeyen bir takım ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız hiç olmazsa susmakta fayda var. Bağımsız enerji ve güçlü Türkiye için olmazsa olmazlarımızdan birisi” dedi.

Bor tuttu, yeni deterjan çeşitliliği geliyor
Yeni üretilen Boron deterjanı hakkında konuşan Bakan Dönmez boru geliştirmek isteyen deterjan sektörü temsilcilerine seslendi. Geri dönüşlerin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bordan üretilen deterjan bir ilk. Eğer bu deterjan sektöründen borlu ürün geliştirmek isteyen, bor talep eden varsa onlara da verelim. Çünkü biz burada aslında bu sektör buraya girmediği için aslında öncülük yapmış olduk. Ürün çeşitliliğiyle ilgili arkadaşlar çalışıyorlar. Yine çamaşır ve temizlik ürünlerinde birkaç ürün daha çalışıyorlar. Diğer alanlarda olur mu ona da bakıyorlar. Bor tuttu. Hatta yurt dışından da soranlar varmış bunu ihraç edebilir miyiz diye. Şimdi bu iç talebi karşılayalım hızlıca yurt dışına da ihraç imkanlarını araştıracağız ve yapacağız. Şu anda gübre ile ilgili çalışıyoruz. Bor katkılı gübre üretimi 3 çeşit. Onunla ilgili de arkadaşlar herhalde Mart ayı içerisinde pilot ürün geliştirmiş olacaklar” dedi.
“Bu gizli ittifakların arkasında yatan nedenler nedir?”
Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, “Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bazı illerde ittifaka gideceğini açıkladı ve gidiyorlar. Karşı tarafta ise görünürde CHP ve İYİ Parti var ama bir de gizli ortaklıklar var. Bu gizli ittifakların arkasında yatan nedenler nedir? ‘Acaba bunlar açığa çıkarsa vatandaş bize tepki mi gösterir’ şeklinde değerlendirmeler var. Ben de bunlara aynen katılıyorum. Biz beraber değiliz demelerine rağmen bazı illerde aday göstermemesi bu iki partinin aslında ittifakın olduğunu ortaya koymuş oluyor” şeklinde konuştu.

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