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Bakan Dönmez’den çiftçilere enerji müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa’ya geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Dönmez, çiftçilere enerji tüketimi konusunda önemli bir müjdesi verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez resmi kurum, belediye, AK Parti, enerji piyasasındaki şirketlerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmek üzere Şanlıurfa’ya geldi. Sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya gelen Bakan Dönmez, ilk ziyaretini valiliğe gerçekleştirdi. Vali Abdullah Erin tarafından kapıda karşılanan Bakan Dönmez, çiftçilere enerji tüketimi konusunda önemli bir müjde verdi.
Çiftçilere tarımsal elektrik müjdesi
Tarımsal sulama tarife grubuna diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin de eklendiği müjdesini veren Bakan Dönmez,” Şanlıurfa bildiğiniz gibi özellikle tarım alanında çok güçlü bir kentimiz. Henüz sulama şebekesi tam olarak devreye girmiş değil. Bazı bölgelerde halen eksikliklerimiz var. Çiftçilerimizle sulama ihtiyacını, elektrik enerjisini kullanmak suretiyle yerine getirmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz yıl bakanlar kurulu kararıyla burada tarımsal sulamayla ilgili önemli bir destek kararı çıkmıştı. O uygulamayla alakalı da yerinde bilgileri almış olacağız” dedi.
Şanlıurfa’da çiftçilere bir de müjde veren Bakan Dönmez, “ Bu arada tabi bir müjdemiz daha var. Tarımsal sulama tarife grubuna diğer tarımsal faaliyetlerle uğraşan müşterileri de eklemiş olduk. Bunların bir kısmı işletme, ticarethane kategorisinde yer aldığı için. Özellikle hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimiz de bundan sonra tarımsal sulamadaki elektrik tarife grubu avantajlarından yararlanmış olacaklar. Gerekli hazırlıkları tamamladık. Hemen hemen bitmek üzere. En geç bir ay içerisinde uygulamaya da başlamış olacağız” dedi.
Güneş enerjisinden 500 megavatlık enerji
Çiftçilere güneş enerjisi konusunda da destek sağlayacaklarını belirten Bakan Dönmez, “Burada özellikle biz güneş potansiyelinin yüksek olduğunu biliyoruz. Yeni YEKA GES projelerinden bir tanesini de Şanlıurfa için planlıyoruz. Yaklaşık 500 megavatlık bir potansiyel söz konusu. Benzer şekilde Niğde Bor’da da, Hatay’da da bu kapasiteler var. Bundan da yararlanmış olacağız. Bu arada tabi aslında çiftçilerimiz de tarımsal sulama maksatlı elektrik enerjisi ihtiyacını uygun yerlere kuracakları güneş santralleriyle de karşılama imkanına da sahipler. Onun da önünü açıyoruz. Prosedürleri de mümkün mertebe basitleştiriyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Erin Bakan Dönmez’e tablo hediye etti.
Bakan Dönmez’e AK parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.

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