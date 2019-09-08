HABER

Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de bulunan sondaj gemileriyle ilgili olarak, “Bölgede hem Türkiye’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu sene 738’incisi gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine katıldı.

Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de bulunan sondaj gemileriyle ilgili olarak, “Bölgede hem Türkiye’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu sene 738’incisi gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine katıldı. Böylesi büyük bir tarihin doğuşuna tanıklık eden topraklarda büyümenin büyük bir iftihar meselesi olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Çağlar ötesinden gelen bu diriliş ruhunu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için bu güzel değerlerden beslenmek, bu değerlerle hemhal olmak, ruh ve gönül dünyamıza ayrı bir genişlik, ayrı bir ferahlık kattı. Dün ecdadımıza oynanan kirli oyunlar ve kurulan hain tuzaklar bugün de sahnelenmeye çalışılıyor. İç karışıklıklarla, düzmece taht kavgaları ve istihbarat atakları ile yok edilmeye çalışılan milletimiz bugün de ekonomik saldırılarla hizaya sokulmaya çalışılıyor. Malazgirt’te karşımıza dikilen, Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’yu işgale kalkışan ve 15 Temmuz’da milletimize kasteden düşmanlarla şer odaklarla mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele Kıbrıs’ta, Suriye’de ve dünyanın dört bir yanında da devam edecek. Bu ateşten gömleği giymekten dün nasıl geri adım atmadı isek, bugün de atmıyoruz, yarın da atmayacağız” dedi.

“Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz”
Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildiren Fatih Dönmez, “Milli enerji ve maden politikamızın bir sonucu olarak; Akdeniz’de, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle Barbaros Hayretin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemilerimizle çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede hem Türkiye’nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi varsa mutlaka bulacağız. Çünkü biz Türkiye’yiz. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Çünkü dünyadaki mazlumların gözü kulağı Türkiye’den gelecek yardım elinde. İnanıyoruz ki bizler tarihi tekerrür değil tefekkür nazarından baktıkça aziz milletimizin varlığına kastedenler her zaman mağlup olacaklar. Milletimizin çelikten imanı karşısında eriyip yok olmaya mahkum olacaklar. Bizler vicdan ve merhametin köreldiği bir dünyada, umudun adresiyiz. İnsanlığın adeta tek kalesiyiz. Söğüt ruhuyla, Çanakkale aşkıyla, Sakarya Zaferiyle, bu ruh her zaman dinç kalacak, bu kale hiçbir zaman düşmeyecek Allah’ın izniyle. Bizler kendi çıkarları uğruna gözlerini dahi kırpmadan milyonlarca insanın ölmesine, evlerinden ve yurtlarından sürgün edilmelerine seyirci kalan bir zihniyetin savunucuları olmadık. Gittiği her yeri yakıp yıkan, insanların hayatlarında onulmaz yaralar bırakan sömürgeci bir milletin mirasçıları da olmadık. Yüce bir dinin ve kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak insanı eşref-i mahlukat olarak kabul eden bizler tarih boyunca onun şan ve şerefine layık adil bir düzenin kurulması için çalıştık. İşte bu nedenle tarihi sorumluluğumuz gereği ilişki içerisinde bulunduğumuz her coğrafyanın mağdur değil mağrur olması için gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Otogarda okula dönüş yoğunluğu 3 kilometrelik kuyruk oluşturduOtogarda okula dönüş yoğunluğu 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu
İstanbul’da Karadeniz rüzgarıİstanbul’da Karadeniz rüzgarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Diyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.