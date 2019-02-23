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Bakan Dönmez’den gizli ittifak vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 19:10 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oğuzeli ilçesindeki Cumhur İttifakı Seçim Bürosu açılışına katıldı.

Bakan Dönmez’den gizli ittifak vurgusu

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’te bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oğuzeli ilçesindeki Cumhur İttifakı Seçim Bürosu açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Dönmez, yapılan gizli ittifaklara vurgu yaparak Cumhur İttifakı’nın önemine değindi.
Gaziantep’te çeşitli programlara katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kentteki son programında Oğuzeli ilçesindeki Cumhur İttifakı seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların ve iki parti destekçilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılış renkli görüntülere sahne olurken, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Oğuzeli ilçesinde gerçekleştirilen törene Bakan Dönmez ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreni öncesi açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gizli ittifaklara vurgu yaptığı konuşmasında, "Her iki partimizin de vizyoner liderleri önce millet, önce memleket ülküsüyle yola çıkmış iki büyük liderdir. Özellikle son yıllarda millete karşı girişilen hain çetecilerin iş birliklerine hep birlikte şahit olduk. Bu millet coğrafyanın dört bir yanında karşı duruş gösterdi. Şimdi sandık yaklaştı. Bazıları açık ittifak yapıyor. Biz söylüyoruz, ilkelerimiz belli, yolumuz, ülkümüz belli. Bazıları ise bunu açıklayamıyor. Ben bir gün önce Şanlıurfa’daydım ve orada da açıklayamadıklarını gördüm. Buraya geldim ve gördüm ki burada da bir gizli ittifak var. Niye söyleyemiyorlar, niye açıklayamıyorlar, bu milletten gizledikleri nedir. Ama bu millet görüyor, biliyor ve inşallah 31 Mart’ta sandıkta gereken cevabı patlatırcasına verecek. Bizim ülkümüze hakka giden yolun halkın rızasından geçtiğidir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi yapılarak ortak seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Dönmez’den gizli ittifak vurgusu

Bakan Dönmez’den gizli ittifak vurgusu

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