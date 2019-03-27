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Bakan Dönmez'den 'tek saat' açıklaması: AB'nin kararı isabetlidir (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Dönmez, Türkiye’nin son 15 yılda 100 milyar doları aşan elektrik yatırımı yaptığını hatırlattı.

Bakan Dönmez'den 'tek saat' açıklaması: AB'nin kararı isabetlidir (2)

STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Dönmez, Türkiye’nin son 15 yılda 100 milyar doları aşan elektrik yatırımı yaptığını hatırlattı. Bakan Dönmez, "İki yıldır elektrik ihracatımız ithalatımızdan daha fazla olmaya başladı. Kısa bir tarih öncesine kadar elektriği de ithal etmek zorundaydık. Bu kolay olmadı. Yapılan yasalar düzenlemeler, ona bağlı yapılan ikinci düzenlemelerle birlikte piyasanın önünü açtık ve devlet belki de bir kuruş bile harcamadan doğalgazı bütün vatandaşlarımızla buluşturmuş oldu. Sırf elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtım yatırımlarının toplamı son 15 yılda 100 milyar doları aştı. Buna özel sektör, yerli ve yabancı Türkiye’deki bu piyasa güvenliğine, istikrara güvenerek yatırımlarını gerçekleştirdi" dedi.
'HAZİNENİN KASASINA 23 MİLYAR DOLAR GİRDİ'
Elektrik dağıtımı ve üretiminde bazı tesislerin özelleştirildiğini de kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"Elektrik dağıtımından 13 milyar dolar hazinemizin kasasına girdi. Yine bazı elektrik üretim tesislerimizi özelleştirmek suretiyle 10 milyar dolar da bu şekilde hazineye girdi. Sırf elektrik sektöründeki özelleştirmelerden 23 milyar dolar hazinenin kasasına girdi. Bu kime yansıdı? Ordu’nun sahil yolu yapılmamıştı, oraya kaynak oldu. Havaalanlarına kaynak oldu. Şehir hastanelerine kaynak oldu. Birçok ilimizde sağlıksız okullarımız, eğitim kurumlarımız vardı, buralara kaynak oldu. Sosyal güvenlikte birçok destek programına kaynak oldu. IMF’ye olan borcun kapanmasına kaynak oldu. Bu ancak akıllı siyaset, akıllı yönetimle mümkün olabilir."

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Bakan Dönmez'den 'tek saat' açıklaması: AB'nin kararı isabetlidir (2)Bakan Dönmez'den 'tek saat' açıklaması: AB'nin kararı isabetlidir (2)

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