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Bakan Dönmez’den Vali Şentürk’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bilecik’te Vali Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

Bakan Dönmez’den Vali Şentürk’e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bilecik’te Vali Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti. Vali Şentürk, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kaymakamlar ile daire müdürleri tarafından valilik önünde karşılanan Bakan Dönmez, ziyaret defterini imzaladı.
Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada, Bilecik Valiliğine atanan Şentürk’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Valimiz, Ankara’daki tecrübesini ve deneyimlerini burada sizlerle paylaşmış olacak. Bilecik’in hizmetine sunmuş olacak. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Bilecik sadece enerji açısından değil doğal kaynaklar açısından da oldukça verimli potansiyele sahip bir ilimiz. Sanayimiz hızla gelişiyor. Bilecik marka şehirler olma yönünde hızla ilerleyen bir şehrimiz. Bir Bilecikli olarak her daim Bilecik’e ve Bilecikliye destek olmaya gayret ettik. Bu hizmetimiz ve desteğimiz devam edecek. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlıklar Bilecik’e özel önem veriyor. Herkes Bilecikli. Çünkü 3 kıtaya hükmeden 7 iklimi kontrol eden bir imparatorluğun kuruluşunun ve dirilişinin tohumlarının atıldığı bir bölgedeyiz. Bilecik’in değerleri çok fazla. Güzel bir hikayesi var. Bu hikayeyi geliştirerek yazmaya devam etmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez’den Vali Şentürk’e ziyaret

Bakan Dönmez’den Vali Şentürk’e ziyaret

Bakan Dönmez’den Vali Şentürk’e ziyaret

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