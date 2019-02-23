Bakan Dönmez'den verimlilik çağrısı

GAZİANTEP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de artık hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını belirterek, "Gazımız bol, cayır cayır yakalım anlamı çıkmasın. Neticede bunları dövizle ithal ediyoruz. Mümkün olduğunca verimli kullanmalıyız." dedi.

Dönmez, Valilik Toplantı Salonunda elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Gaziantep'in artan rekabet ortamında kendisine en üst sıralarda yer bulan, ilerleme kapasitesi yüksek bir kent olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in bölgesinde göç veren değil, göç alan bir şehir olduğunu, hatta yurt dışından da Suriye başta olmak üzere önemli göç aldığını belirten Dönmez, bu açıdan kentin gazilik unvanına, "ensar şehir" unvanını da ekleyebilecek hale geldiğini vurguladı.

Dönmez, Gaziantep'te enerji konusunda yapılan yatırımların artarak devam ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıl sonu itibariyle Hakkari dahil 81 ilimize doğal gaz götürdük. Dere, tepe, göl demeden aşıp, çetin şartlarda gaz taşıdık. Keza şehrin içinde de gazı dağıtmak kolay olmuyor. Çünkü ülkemiz bu çağdaş yakıtla çok geç tanışan ülkelerden birisi. Dolayısıyla doğal gaz şebekesini götürmeden önce altyapıyı yürütmek kolay olmuyor. Tüm zorluklara rağmen biz 140 bin kilometre hat yapmışız. Bu rakamı şöyle düşünün, Ekvator'da dünyanın çevresi 40 bin kilometre. Biz Ekvator'un çevresini neredeyse 3,5 kat tur atmışız, hem de kazarak. Bu konuda görev alan herkese teşekkür ederim."