Bakan duyurdu: Aylık 150 lira yardım yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız.

510 AİLEYE ADLİ İŞLEM

Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık



