Bakan duyurdu: Aylık 150 lira yardım yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız.
510 AİLEYE ADLİ İŞLEM
Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık
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