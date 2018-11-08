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Bakan duyurdu: Aylık 150 lira yardım yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'çoklu doğum'la karşılaşan ailelerle ilgili " 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan duyurdu: Aylık 150 lira yardım yapacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız.

510 AİLEYE ADLİ İŞLEM

Çocukları sokakta çalışmaya zorlayan ailelere yönelik yapmış olduğumuz incelemeler kapsamında 510 aileye ilişkin adli işlem başlattık


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Anahtar Kelimeler:
Çocuk aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zümrüt selçuk aile

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