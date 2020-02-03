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Bakan Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" dedi.

Bakan Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşları durdurma kararının alındığını bildirdi.

Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını da duyurdu.

ÇİN'DEN GELEN TÜRKLERDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilen vatandaşlarla ilgili açıklamasında "61 kişinin alınmış numune sonuçları çıktı. Negatif olduğu yani koronavirüs hastası olmadıkları belirlendi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbiren karantina altındaki vatandaşlara televizyon, internet, gazete gibi zaman geçirebilecekleri her türlü imkanı sağladıklarını söyledi.

KORONAVİRÜS TESTLERİ

Koca ayrıca, “Şu an yaptığımız test 4 saate inebiliyor. Sonuç 4 saatte çıkabiliyor 24 saate kadar da uzayabiliyor. Belki sonraki günlerde daha hızlı sonuç verebilen bir haber verebiliriz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çok şükür doğru olan işte budur
hele şükür
bu adamları hiç sokmayın ülkeye
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