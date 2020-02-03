Bakan Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşları durdurma kararının alındığını bildirdi.

Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını da duyurdu.

ÇİN'DEN GELEN TÜRKLERDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI



Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilen vatandaşlarla ilgili açıklamasında "61 kişinin alınmış numune sonuçları çıktı. Negatif olduğu yani koronavirüs hastası olmadıkları belirlendi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbiren karantina altındaki vatandaşlara televizyon, internet, gazete gibi zaman geçirebilecekleri her türlü imkanı sağladıklarını söyledi.

KORONAVİRÜS TESTLERİ



Koca ayrıca, “Şu an yaptığımız test 4 saate inebiliyor. Sonuç 4 saatte çıkabiliyor 24 saate kadar da uzayabiliyor. Belki sonraki günlerde daha hızlı sonuç verebilen bir haber verebiliriz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

