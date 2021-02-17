Bakan duyurdu! Türksat 5A için kritik tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A uydusu ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Bakan Karaismailoğlu, "Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydumuzun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonları 13 Ocak 2021’de başarı ile yapıldı. Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A’nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibariyle teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

DHA

