HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Elvan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Bakan Elvan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

21.02.2021 23:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Elvan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde döviz rezervleri üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum.

2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
'Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar''Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar'
Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

İletişim Başkanı Altun: Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar

'Siyaset adı altında dedikodu yapıyorlar'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kongrede aday olmayacağını açıkladı

AK Parti'li Şenocak'tan adaylık açıklaması

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili açıklamalarına tepki

AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

DEVA Partili Yıldırım, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edildi

Babacan'ı eleştiren Musa Malik Yıldırım'la ilgili flaş gelişme

Bakan Çavuşoğlu: Artık Türkiye, oyunları kuran Türkiye'dir

Çavuşoğlu: Artık Türkiye, oyunları kuran Türkiye'dir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.