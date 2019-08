Bakan Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Bakan Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye’yi bütün dünyada en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. Ankara’da bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı akşam yemeğine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin konferanstaki konuşmasının ardından düzenlenen akşam yemeğinde konuşan Bakan Ersoy, bir ülkenin temsil yükünü omuzlamanın, çok meşakkatli ve son derece hassas bir vazife olduğunu söyleyerek, “Temsil ettiğiniz ülke kadim tarihiyle, eşsiz kültürel zenginlikleriyle, bulunduğu coğrafyadaki stratejik önemi ve dünya siyasetinde söz sahibi konumuyla, gündem belirleyen Türkiye gibi bir ülke ise, zorluklar ve sorumluluklar katlanarak artıyor. Böylesi bir görevi hakkıyla yerine getirebilmek ve milletini, devletini layıkıyla temsil edebilmek adına, yoğun mesai harcayan büyükelçilerimize ve bütün elçilik çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte, Türkiye’nin hayata geçirdiği politikaların, büyük hız ve yoğunluk kazandığını anlatan Bakan Ersoy, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, merkezinde her zaman insan olan ve eşitlik, adalet ilkesiyle üretilen politikalarımızı uygulamada, bürokrasi yükü minimum seviyeye indirildi. Bu bizim attığımız adımlar için, büyük avantaj sağlarken, bize karşı atılan adımlara müdahale etmede, özellikle algı çalışmalarını Türkiye için, pozitife çevirmede de çok önemli bir etken oldu. Bununla birlikte hem içişlerinde hem dışişlerinde, Bakanlarımızın ve ekiplerinin çalışmaları, uluslararası camianın Türkiye algısında, büyük bir değişimi beraberinde getirdi. Şüphesiz büyükelçilerimiz olarak, bu değişimi sağlayan kararlı mücadelede, sizler de ön safta yerinizi aldınız, çok önemli vazifeler yerine getirdiniz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıkların oluşturduğu pozitif güven algısını güçlendirmek ve Türkiye için bir kazanç haline dönüştürmek sorumluluğunu taşıyan kurumlardan biri olduklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Bu sorumluluğu kültüründen doğasına, arkeolojisinden gastronomisine, Türkiye’nin rakipsiz zenginliklerini güçlü bir tanıtım hamlesiyle anlatarak, turizm alanında hakkımız olan bir üst lige, yani liderlerin ligine çıkmak için, her alanda sürdürdüğümüz detaylı çalışmalarla yerine getirmekteyiz. Aynı zamanda başta sinema ve dizi sektörü olmak üzere, gerek dünya çapında proje ve yapımlarla, gerekse organizasyon ve etkinliklerle, Türkiye’yi bir sanat ülkesi konumuna yükseltmek için de, yoğun mesai harcamaktayız” ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak büyükelçilerimiz bizim için çift yönlü bir bilgi kaynağıdır"

Nitelikli turistin aradığı her türlü özelliği, en iddialı ve Türkiye’ye yakışır ayrıcalıkta sunmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “Dolayısıyla hitap ettiğimiz insanları iyi anlayabilmeli ve kendimizi de çok iyi anlatabilmeliyiz. İşte bu noktada büyükelçiliklerimiz hem sözümüz, hem de gözümüz ve kulağımız olarak, bizlere büyük fayda sunmaktadır. Bakanlık olarak büyükelçilerimiz bizim için çift yönlü bir bilgi kaynağıdır. Sizler, Türk milletinin kültür ve değerlerinin temsilcilerisiniz. Bununla birlikte görev yaptığınız ülkelerin ve toplumların, kültür ve değerlerine de son derece hakim, bu konulardaki bilgi ve deneyiminizle istisna insanlarsınız. Sizlerin, her iki yöne açılan adeta kültür penceresi niteliğindeki donanımınız, Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası tanıtım, organizasyon ve etkinliklerde bizlerin en büyük güvencelerinden ve en sağlam dayanaklarından biridir” şeklinde konuştu.

Büyükelçiliklerin görevleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi teşkilatların çalışmalarının büyük paralellik içerdiğini belirten Bakan Ersoy, “Türkiye’nin insan odaklı politikalarının hayata geçirilmesinde, yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarının korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesinde, dilimizin, kültürümüzün, değerlerimizin tanıtılması ve öğretilmesinde ciddi rol oynayan bu teşkilatlarımız, kamu diplomasisinin etkin figürleri konumundadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte, ülkemizin kültürel, insani ve kalkınma diplomasisi faaliyetleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımız çatısı altında toplanmıştır. Bu sayede yurt dışında, ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerini gerçekleştiren kurumları arasında, bir koordinasyon mekanizması kurulmuştur” dedi.

Kurumların koordinasyonu ve tecrübe paylaşımı ile birlikte, çalışmalarının çok boyutlu dış politika ile uyumluluğunun sağlandığını ve bununla birlikte daha etkili faaliyetler gerçekleştirilmesine zemin oluşturulduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

“TİKA’nın, sadece son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalara baktığımızda, 120 ülkede sağlıktan eğitime birçok farklı sektörde, bin 500’den fazla proje ve faaliyet görmekteyiz. YTB ise, sayıları 6,5 milyonu geçen yurt dışı vatandaşlarımıza, kardeş topluluklara ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak, çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız, yurt içi ve yurt dışında, Türkiye bursları ile akademik ve kültürel rehberlik başlıklarında, son 1 yıl içerisinde 97 proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların maddi tutarı, proje ve doğrudan mali destek olarak, 140 milyon liradır. Yunus Emre Enstitüsü, son bir yılda, 52 ülkede 65 şehirde 25 farklı alanda, tam 821 faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 23 üniversitede 43 Türkolog görevlendirmiş, 194 okulda 10 bin 545 öğrenciye Türkçe öğretimi sağlamıştır. Ayrıca enstitümüz 2018-2019 döneminde faaliyet alanına Madrid, Melbourne, Seul ve Dublin’i de eklemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulmuş 52 bin vakıf adına, çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar 5 bin 250 vakıf eseri restore edilmiştir. Halihazırda Karadağ’dan Kıbrıs’a, Sırbistan’dan Kırım’a, Makedonya’dan Yemen’e muazzam bir coğrafyada 50 çalışmamız bulunmaktadır. Bakanlık teşkilatımızın, bu faaliyetler esnasında kurduğu uluslararası iletişim ve ilişkiler, algı yönetiminden kültürel diyaloğa, doğru bilgiyi yaymaktan, dış politikanın yönlendirilmesi ve ülke imajının şekillendirilmesine kadar, kamu diplomasisinin her başlığında, büyük etki oluşturmakta ve ciddi başarı sağlamaktadır.”