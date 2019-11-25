HABER

Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:08 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'de yaşarken vefat eden yabancı uyruklu kişinin evinden çıkan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğu belirlenen 2 tarihi eseri, Ankara'da düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'ye teslim etti.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'de yaşarken vefat eden yabancı uyruklu kişinin evinden çıkan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğu belirlenen 2 tarihi eseri, Ankara'da düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'ye teslim etti.

Türkiye'de bulunan ve yabancı uyruklu bir kişi tarafından yurt dışına çıkarılmak istenen Tang Hanedanlığı devrine ait fresk ile Sui Hanedanlığı devrine ait figürün, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kişi tarafından bakanlığa teslim edilen iki tarihi eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'ye teslim edildi.

Tarihi eserlerin teslim töreninde konuşan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının, geçmişi aydınlatan ve bilim hayatına katkıları olan büyük eserler olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, bu eserlerin bilimsel ve sanatsal açıdan tüm insanlığın ortak değerleri olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Ersoy, Fethiye Müzesi'ne başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişinin, iki kültür varlığını getirip, bunların vefat etmeden önce, Fethiye'de yaşayan annesine ait olduğunu ve diğer eşyalar ile birlikte kendi ülkesine götürme istediğinde bulunduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Yapılan incelemede söz konusu eserlerin, Çin kültürüne ait olduğuna ilişkin oluşan kanaatimiz sonucunda, kültür varlığı talanından çok muzdarip olmuş bir ülke olmanın sorumluluğu ile Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine, eserlerin fotoğrafları iletilerek, bunların yasal olarak edinilmesinin mümkün olup olmadığı sorulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri eserlerden biri olan freskin, milattan sonra 618-907 yılları arasında varlık göstermiş olan Tang Hanedanlığı'na, heykelciğin ise milattan sonra 557-618 yılları arasında hüküm sürmüş olan Suı Hanedanlığı'na ait olduğu bilgisini, bilimsel raporlarla ülkemize sunmuşlardır. Bunun üzerine bakanlığımızca eseri elinde bulunduran kişi ile irtibata geçilerek, konu ulusal ve uluslararası boyutu açıklanmış ve bu eserlerin Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi için bakanlığımıza emanet edilmesi önerilmiştir. İsminin gizli kalmasını isteyen bu kişinin, sürecin başından sonuna dek hep iyi niyetle hareket ettiğini, hiç bir ülkenin kültür varlığının yağmalanmasına vesile olmak istemediğini ve arabuluculuk girişimimiz üzerine eserleri gönüllülük esasına dayanarak, Çin Halk Cumhuriyeti'ne devretmeyi kabul ettiğini, paylaşmak isterim."

Büyükelçi Deng Li ise, Türkiye'nin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Mersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdüMersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdü
Küçük Abdulselam, kamera hayaline kavuştuKüçük Abdulselam, kamera hayaline kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğradı

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

Taksim'de kadınların eylemine müdahale!

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

İçişleri Bakanlığı: Son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi...

MSB: Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Avukatın sır ölümü! Kuzeninin evinde bulundu

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.