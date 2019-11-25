Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'de yaşarken vefat eden yabancı uyruklu kişinin evinden çıkan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğu belirlenen 2 tarihi eseri, Ankara'da düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'ye teslim etti.

Türkiye'de bulunan ve yabancı uyruklu bir kişi tarafından yurt dışına çıkarılmak istenen Tang Hanedanlığı devrine ait fresk ile Sui Hanedanlığı devrine ait figürün, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kişi tarafından bakanlığa teslim edilen iki tarihi eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'ye teslim edildi.

Tarihi eserlerin teslim töreninde konuşan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının, geçmişi aydınlatan ve bilim hayatına katkıları olan büyük eserler olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, bu eserlerin bilimsel ve sanatsal açıdan tüm insanlığın ortak değerleri olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Ersoy, Fethiye Müzesi'ne başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişinin, iki kültür varlığını getirip, bunların vefat etmeden önce, Fethiye'de yaşayan annesine ait olduğunu ve diğer eşyalar ile birlikte kendi ülkesine götürme istediğinde bulunduğunu anlatarak şöyle konuştu: