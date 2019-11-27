Bakan Ersoy: 2019'da sinema sektörüne 38 milyon destek sağladık

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlık olarak 2004 yılından başlayarak sinema sektörüne etkin bir şekilde destek vermekteyiz. Sinema sektörüne 2019 yılında 179 farklı projeyle toplamda 38 milyon destek sağladık" dedi.

Bakan Ersoy, Ankara'da 'HAK-İŞ 8.Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da hazır bulundu. Törende konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, sendikacılığın toplu sözleşme ve ücret sendikacılığından ibaret olmadığına dikkati çekerek, "Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat yükümlülüğümüz olduğuna vurgu yapıyoruz. Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için başta film çalışmaları olmak üzere tüm sanat dallarında emeğin öne çıkarılması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. HAK-İŞ olarak bu kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz. İnanıyorum ki bu tür faaliyetlerimiz sendikal dünya için özendirici, sanat dünyası için de teşvik edici bir etki yapacaktır" dedi.

'SEYİRCİ SAYISI 44 MİLYONA ULAŞTI'

Bakan Ersoy da, kültür ve sinema alanında hep birlikte güzel başarı hikayeleri yazılacağını belirterek, 47'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Haluk Bilginer'i tebrik etti. Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Sinema sektörüne 2019 yılında 179 farklı projeyle toplamda 38 milyon destek sağladık. Ayrıca 2019 Ekim ayı itibariyle 26'sı yurtdışı, 57'si yurtiçi olmak üzere sinema alanında 83 kültürel ve sanatsal etkinliğe 25 milyon lira destek sağladık. Bakanlık olarak 2004 yılından başlayarak sinema sektörüne etkin bir şekilde destek vermekteyiz. Bu destekler neticesinde gelinen nokta çok sevindirici. 2004 yılında vizyona giren yerli film sayısı sadece 18'di. 2018 yılında 180 yerli film seyirciyle buluştu. Türk sineması yapımlarının seyirci sayısı 11 milyondan 44 milyona ulaştı. HAK-İŞ Uluslararası Kısa Film yarışmasına bu pencereden baktığımızda değeri çok daha net anlaşılacaktır."

Bakan Ersoy, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 'sinema' dalında yönetmen Mesut Uçakan'a, oyuncu Yusuf Sezgin'e, Hacı Ali Konuk'a, Burçak Kabadayı'ya, Berat Yenilmez'e ve Mehmet Emin Kadıhan'a ödüllerini takdim etti.

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