Bakan Ersoy 2023 turizm geliri hedefini tarihin sıfır noktasında açıkladı

"Her kültür kendi ağzıyla anlatsın"

Türkiye’de her bölgenin kendi kültürünü kendi ağzıyla anlatmasını istediklerini söyleyen Bakan Ersoy, “Türkiye’nin her köşesini farklı kültürden insanların kendi ağızlarından anlatmasını istiyoruz. Bu alanda bu tür organizasyonlar çok faydalı oluyor. Arkadaşlarımız zaten bunu 14’üncü kezdir düzenliyorlar. Her geçen gün etkisi ve Avrupa’daki yansıması çok çok farklı oluyor. Artık Türkiye’nin gönül elçileri oluşmuş Allah misafirlerimiz var içlerinde. Gönüllü bir şekilde bu organizasyonu yapıp Türkiye’nin tanınmasını istiyorlar” şeklinde konuştu.

"Göbeklitepe ile bütün yargılar değişecek"

Turizmde sadece bölgeyi tanıtmayacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, “Göbeklitepe’ye gelecek olursak biliyorsunuz turizmde tanıtım alanına Göbeklitepe’yi koyduk. Bunu yaparken sadece Göbeklitepe olsun veya Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır’a yönelik sadece Güneydoğu’nun tanıtımı olsun diye yapmadık. Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olarak başlamasıyla 12 bin yıllık bir süreci var. Biliyorsunuz eskiden yerleşimden sonra din odaklı tapınaklar oluşturuluyordu. Göbeklitepe ile birlikte bütün bu yargılar değişti. Din sebebi ile insanların yerleştiği ve keşfederek kalıcı yaşam tarzına geçtiğinin göstergesidir. Bundan önce Malta vardı. Biliyorsunuz yaklaşık 6 bin 500 yıl, milattan önce 6 bin 500 yıl, bizim milattan önce 10 bin yıl. Düşünürsek geçmişimizle Göbeklitepe bunu çok çok öteye taşıdı. Malta’daki tapınağa baktığımızda Göbeklitepe’nin yanında çok modern bir yapı gibi duruyor. Sadece Göbeklitepe yılında değil diğer yıllarda da Göbeklitepe odaklı organizasyonlar yapacağız. Aynı Kapadokya gibi, aynı bir Pamukkale gibi aynı bir İstanbul gibi tanıtım yüzlerinden biri olacak Göbeklitepe. Buradaki en büyük üretken tarihin sıfır noktası olmasıdır. Tabi tanıtımları eğlenceli ve keyifli organizasyonlarla yaptığınız zaman etkisi çok büyük oluyor. Ben katılımcılarla konuştum, hepsinin istinasız söylediği şey Türkiye’nin gastronomisi. Yani ilk önce yemeklerden bahsediyorlar. Ben her sefer dile getiriyorum, özellikle biz bu seneden itibaren Türkiye’yi lokasyon olarak tanıtmayacağız, konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak tarihi yapısını ve ülkemizi tanıtacağız” dedi.