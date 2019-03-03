Bakan Ersoy: 2023'te hedef 70 milyon turist (2)

'BU AY İLK UÇAĞI PİSTE İNDİRECEĞİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana programının ardından Mersin'e geçti. Bakan Ersoy, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte Kazanlı Turizm Bölgesi'ni gezdi. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından kentteki turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazanlı bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Ersoy, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmalar da hızlandı. Bu ay ilk uçağı piste indireceğiz. İnşallah o da hayata geçtiğinde turizm için önemli olan ana kapılardan biri de Mersin adına açılmış olacak. Geriye de bizim kalan yatırımları hızlandırıp Mersin'de turizmin stratejik bir sektör haline gelmesini sağlamak kalıyor" dedi.

Kent genelindeki turizm çalışmalarıyla ilgili Bakan Ersoy, "Uzuncaburç Ören Yeri'nin yeni projesi tamamlanmak üzere ihale aşamasına geldik. Kızkalesi'nin aydınlatmasını denizaltından su üzerine çıkaracağız. Bu da kolay bir çalışma, sezona yetiştiririz. Antik kentteki mozaiklerle ilgili kamulaştırma var. Destek talebi var, bu da bakanlığımızca halledilebilecek bir konu. Anamurium Ören Yeri çevre düzenlemesi ve Anamur Mamure Kalesi cami restorasyonları var gündeme gelen. Çalışmaları tamamlayıp kısmi kaynak aktarımı ile bu projelerin gerçekleşmesi için desteklerimiz sürecek. 8 tane Turizm Gelişim Bölgesi var. Planlama çalışmaları nisan ayından sonra daha da hızlanacak. Önemli olan bu bölgelerin de hızlı bir şekilde turizme ve Mersin'in yatırım planlaması içine alınması. Nisan ayı içinde ön çalışmalarımızı tamamlayıp hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy, daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ve milletvekilleri ile birlikte kent merkezindeki Özel Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi'ni gezdi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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