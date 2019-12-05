Bakan Ersoy, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ersoy, yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın çektiği, "Yaz-Kış Bir Arada" ile İsa Terli'nin "İstanbul'un İncisi" fotoğraflarına oy verdi. Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"İlk beğendiğim fotoğraf, Türkiye'nin dört mevsimi ne kadar güzel yaşadığını, doğasının ne kadar zengin ve renkli olduğunu çok güzel anlatmış. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. İkinci fotoğraf da İstanbul'un renkli dünyasını, renklerini çok güzel yansıtan bir fotoğraf olmuş. İstanbul'u doğru tasvir ettiği için bu fotoğrafı da seçiyorum."

Spor kategorisinde de Yeni Zellanda'da camilere yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerden birinin sön sözü olan "Hello Brohter" pankartıyla sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını beğenen Ersoy, Ali Atmaca'nın çektiği "Hello Brother" başlıklı fotoğrafın, sporun birleştirici yanını ve küresel etkisini en doğru şekilde yansıttığını anlattı.

