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Bakan Ersoy, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Batırılan Uçak", "Yaz-Kış Bir Arada", "İstanbul'un İncisi" ve "Hello Brother" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Ersoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Bakan Ersoy, haber kategorisinde Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla batırılan yolcu uçağına ait Cihan Demirci'nin çektiği "Batırılan Uçak" başlıklı fotoğrafını beğendi.

Türkiye'nin turizm hedeflerini önemli ölçüde büyüttüğüne işaret eden Ersoy, bu bağlamda klasik turizm alanlarının dışında yeni alanları, yeni türleri de devreye almak gerektiğini söyledi.

Dalış turizminin, Türkiye'nin ürün çeşitliliği açısından önemine dikkati çeken Ersoy, bu nedenle "Batırılan Uçak" fotoğrafını tercih ettiğini belirtti.

Ersoy, yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın çektiği, "Yaz-Kış Bir Arada" ile İsa Terli'nin "İstanbul'un İncisi" fotoğraflarına oy verdi. Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"İlk beğendiğim fotoğraf, Türkiye'nin dört mevsimi ne kadar güzel yaşadığını, doğasının ne kadar zengin ve renkli olduğunu çok güzel anlatmış. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. İkinci fotoğraf da İstanbul'un renkli dünyasını, renklerini çok güzel yansıtan bir fotoğraf olmuş. İstanbul'u doğru tasvir ettiği için bu fotoğrafı da seçiyorum."

Spor kategorisinde de Yeni Zellanda'da camilere yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerden birinin sön sözü olan "Hello Brohter" pankartıyla sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını beğenen Ersoy, Ali Atmaca'nın çektiği "Hello Brother" başlıklı fotoğrafın, sporun birleştirici yanını ve küresel etkisini en doğru şekilde yansıttığını anlattı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aa yılın fotoğrafları

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