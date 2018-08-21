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Bakan Ersoy Antalya'da bayramlaşma programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Bakan Ersoy Antalya'da bayramlaşma programına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Ersoy, Antalya Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile protokol üyeleri ve davetlilerin bayramını kutladı.

Programa Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Bayramlaşmanın ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

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Antalya bayramlaşma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Valilik

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