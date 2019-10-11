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Bakan Ersoy, Arkeoloji Müzesini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan İstanbul Arkeoloji Müzesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bizim için çok önemli Türkiye’nin ilk müzesi burası.

Kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan İstanbul Arkeoloji Müzesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bizim için çok önemli Türkiye’nin ilk müzesi burası. Sultan Abdülhamit zamanında verilen talimatla 1869’da kuruluyor. Sonrasında Osman Hamdi Bey’in uygulamayı takip etmesiyle 1891’de bu bina hizmete girmiş bulunuyor” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı ile Cumhuriyet döneminin ilk müzesi olan ve geçen ay ziyarete tekrar açılan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde incelemede bulundu. Bakan Ersoy’u müzenin girişinde, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal karşıladı. Müzenin ana yapısı “Sidon Kral Nekropolü” ile “Antik Çağ Heykeltraşlığı” salonları yenilendi. Mehmet Nuri Ersoy, "İskender Lahdi" ve "Ağlayan Kadınlar Lahdi" gibi önemli eserlere ev sahipliği yapan müzedeki, yaklaşık 8 yıllık kapsamlı bir güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmasının ardından yenilenen bölümleri gezdi. Çalışmalar hakkında yetkililerden yerinde bilgi aldı.

"1891’de bu bina hizmete girmiş bulunuyor"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Arkeoloji müzesinin uzun zaman sonra açıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Haziran ayında gerçek bir açılış yapacaklarını ifade eden Bakan Ersoy, “Bizim için çok önemli Türkiye’nin ilk müzesi burası. Sultan Abdülhamit zamanında verilen talimatla 1869’da kuruluyor. Sonrasında Osman Hamdi Bey’in uygulamayı takip etmesiyle 1891’de bu bina hizmete girmiş bulunuyor. Müzecilik açısından en önemli bina burası. Eserler zaten paha biçilemez, kütüphanesi de çok çok önemli eserleriyle ortamıyla Dünyanın en önemli kütüphane listesine girmiş Türkiye’deki tek ürün o açıdan da çok çok değerli. Burayı daha da iyi hale getirip, hem Türkiye’nin hem de turizmin hizmetine geniş çaplı olarak sunacağız” dedi.

"Ekipler çalışacak en doğru yola karar verecek sonra uygulamaya geçeceğiz"
Restorasyonun nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çalışma yapacaklarını belirten Bakan Ersoy, “Önce ekiplerin sökülüp mü yapılacak sökülmeden mi yapılacak o konuda uzlaşması gerekiyor ondan sonra hızlı bir şekilde hayata geçiririz. Sadece restorasyon değil tabii geçen sene biliyorsunuz büyük bir Fransa”daki büyük katedral yangını sonrası değerlerin nasıl kaybolduğunu da gördük. Önemli olan burada hem depreme karşı hem yangını karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Ama tabii buranın karakteristik özelliğini bozmadan nasıl yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Ekipler çalışacak en doğru yola karar verecek sonra uygulamaya geçeceğiz” diye konuştu.

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