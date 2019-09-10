Bakan Ersoy: Arkeolojik ve sanat tarihi öğrencilerimizin müze ziyaretleri ücretsiz olacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Arkeolojik ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilerimize müze kart yazılımımızda bir değişikliğe giderek, onların müze ve ören yeri ziyaretlerini ücretsiz hale getireceğiz" dedi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu'nun(YÖK) girişimleri neticesinde üniversitelerin bilimin yanı sıra kültür ve sanatında merkezi haline getirilmesi, öğrencilerin müze ve ören yeri ziyaretlerinin desteklenmesi amacıyla YÖK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imza töreni düzenlendi. Tarihi Opera Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bürokratlar katıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, protokolün Türkiye'de daha önce yapılmayan husustaki bir girişim olduğunu belirterek, "Bu protokolde, üniversitelerin bünyelerinde bulunan konservatuvarlarda veya konferans salonlarındaki mekanların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken halka hizmet bağlamında ve üniversitelerin aynı zamanda toplumun birer mükemmeliyet merkezi olması doğrultusunda bir eylem planını barındırdığını göreceğiz. Bu protokol aynı zamanda 'Müze Kart Akademi' isminde müzelere, akademisyenlerin ve öğrencilerin girişlerine ve bunların buraları ziyaret etmelerine ve dolayısıyla kültürel ruhla birleşmelerine imkân sağlayacak" dedi.