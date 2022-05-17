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Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu! Açık kalacak...

17.05.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı'ndaki pistler, yerine yapılacak olan millet bahçesi için yıkılmaya başlandı. Projenin duyurulmasıyla birlikte tartışmalar da başlarken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Atatürk Havalimanlarının aynı hava koridorunu kullandığını belirten Ersoy, ikisinden birinin açık kalması gerektiğini ifade etti. Bakan Ersoy ayrıca, Atatürk Havalimanı'ndaki 1 pistin, acil durumlar için açık kalacağını da belirtti.

Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu! Açık kalacak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Millet bahçesi projesi kapsamında başlayan yıkımlar tartışmalara neden olurken, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, acil durumlar için 1 pistin açık tutulacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Ersoy, telefonla FOX TV canlı yayınına bağlanarak, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersoy, İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı hava koridorunu kullandığına işaret ederek, "Atatürk Havalimanı'nın potansiyeline baktığımız zaman, 3 pisti olmasına rağmen 1,5 pist verimliliğinde kullanılabiliyordu. Yeni yapılan İstanbul Havalimanı ise 6 pist potansiyeline sahip olup paralel planlanması sebebiyle tamamı eş zamanlı kullanılabiliyor. İki havalimanını kıyasladığımız zaman İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 4 kat daha yüksek." ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA YAKASINDA GELECEK 100 YIL YENİ BİR HAVALİMANINA İHTİYAÇ YOK"

İstanbul'un önemli bir hub noktası ve Türk Hava Yollarının büyüyen bir hava yolu şirketi olduğu için kapasitesi yüksek yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ersoy, "İstanbul'a yeni bir havalimanı gerekiyordu. 6 pistin aktif kullanıldığını düşünürsek, gelecek 50 yıl hatta 100 yıl herhangi bir havalimanına Avrupa yakasında ihtiyaç yok, kapasiteyi fazlasıyla karşılayacak seviyede." diye konuştu.

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1 PİST AÇIK KALACAK

Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'nda bir pistin acil durumlar için açık tutulacağına dikkati çekerek, "Atatürk Havalimanı'nın bundan sonra 1 taneden fazla piste ihtiyacı hiçbir zaman olmayacak. Sadece sağlık sebebiyle ve yahut fuar vesaire gerekçelerle acil ve özel inişler için kullanılabilir. Çünkü oraya iniş yaptığınız zaman İstanbul'daki trafiği durdurmanız gerekiyor." dedi.

Yedek pistin açık tutulduğunu, deprem gibi acil durumlarda her zaman kullanılabileceğini vurgulayan Ersoy, eski havalimanı açıkken dahi bütün pistlerinin aktif olarak kullanılamadığı ve yıkılan pistin yeni havalimanının yaklaşma koridoruna giren pist olduğu bilgisini verdi.

"YENİ HAVALİMANINDAN 400-500 NOKTAYA DA DİREKT UÇUŞ BAĞLAYABİLİRSİNİZ"

Ersoy, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya kenti olan İstanbul'un daha fazla Atatürk Havalimanı'yla, havalimanı statüsünde devam etme şansı yoktu. İstanbul Havalimanı, şu anda dünyanın en iyi havalimanı ve 6 pisti aktif kullanılıyor. Dünyada eşi benzeri yok. Aynı anda 6 uçak iniş yapabiliyor, kalkabiliyor. Biz eğer bunu (İstanbul Havalimanı'nı) açmamış olsaydık, bundan sonra zaten Atatürk Havalimanı slotları geri çevirmeye başlayacaktı. Şu anda yeni havalimanından 400-500 noktaya da direkt uçuş bağlayabilirsiniz."

İki havalimanının aktif kullanılamayacağının basit bir araştırmayla dahi öğrenilebileceğini dile getiren Ersoy, Atatürk Havalimanı taşınırken turizmi de ilgilendirdiği için hem Türk Hava Yollarını hem de hava trafiğini yakından takip ettiğini söyledi.

Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı açılırken iki havalimanının da kullanıldığı test uçuşlarının yapıldığını ve hava koridorlarının çakışması nedeniyle bu uçuşların en fazla 16-20 uçuşla sınırlandırılmak zorunda kalındığını sözlerine ekledi. (AA)

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