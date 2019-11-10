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Bakan Ersoy: “Atatürk’ün hayatını ezberlemek değil anlamak zorundayız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Atatürk koşulları çok iyi tahlil ederek ortaya koyduğu insaniyetli düşünceleriyle çağın ötesinde bir fikir adamı olduğu kadar, düşündüğünü zaman kaybetmeden hayata geçiren bir aksiyon adamı da olmakla tarihe geçmiştir” dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Atatürk koşulları çok iyi tahlil ederek ortaya koyduğu insaniyetli düşünceleriyle çağın ötesinde bir fikir adamı olduğu kadar, düşündüğünü zaman kaybetmeden hayata geçiren bir aksiyon adamı da olmakla tarihe geçmiştir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ezberlemek değil anlamak zorundayız. Bir bütün içinde düşüncelerinde, eserlerinde Atatürk’ü anladığımız sürece ona, silah arkadaşlarına ve onların ardından kenetlenerek bize istiklalimizi kazandıran aziz milletimize karşı vefa borcumuzu hakkıyla ödemeye başlamış oluruz. Bu borç hiçbir zaman kapanacak bir borç değildir. Çünkü onların bize emanet ettikleri cumhuriyet, onu var eden değerler yolunda çalışmak, bu irade ve görevi gelecek nesillere aktarmak bu borcun bir gereğidir. Nesilden nesile aktarılacak bu vefa duygusunun sürekliliği milletimizin canı gönülden kabullenip gururla omuzladığı bir sorumluluk olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır. Atatürk koşulları çok iyi tahlil ederek ortaya koyduğu insaniyetli düşünceleriyle çağın ötesinde bir fikir adamı olduğu kadar, düşündüğünü zaman kaybetmeden hayata geçiren bir aksiyon adamı olmakla da tarihe geçmiştir. Ülkesi ve milleti için fikirden uygulamaya tam bir adanmışlık ile kendini gösteren bu ruh Atatürk’ün asli mirasıdır. Bizler milletimizle omuz omuza 2023 hedeflerine ilerlerken cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile paylaştığımız bu ortak ruhu bizden sonraki nesillere emanet edecek, Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlü ve lider bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise, “Yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ‘Ya istiklal ya ölüm’ şiarıyla yola çıkan bu aziz millet, bugün de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen zatı devletlerinin etrafında kenetlenerek Gazi’nin, ‘Bilelim ki kazandığımız muvaffakiyet milletin kuvvetlerini birleştirmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı muvaffakiyetleri ve zaferleri ileride de kazanmak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı yolda ilerleyelim’ sözlerinin tezahürü olarak sağladığınız milli birlik sayesinde 15 Temmuz ihaneti püskürtülerek güneyimizde kurulmak istenen terör devletine karşı gereken cevap verilmiş ve yurtlarından edilen mazlumlar için yeniden umut ışığı yakılmıştır. Yaptığımız bütün faaliyetlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1936’da Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşuyla ilgili TBMM’de yaptığı konuşmasında işaret ettiği milli bir akademiye dönüşme gayesi ana hedefimizdir. Bu sayede sadece dil ve tarih alanında değil, sosyal ve beşeri bilimlerin tamamında milli ve yerli bir anlayışla insan kaynağı üretmeyi amaçlamaktayız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu bilgi ve insan kaynağı üretim faaliyetlerini daha planlı ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yürütmek maksadıyla yüksek himayelerinizde başlattığımız yerleşke projemiz 2023’te tamamlandığında dünyadaki örnekleri gibi adıyla ve işleviyle milli bir akademiye dönüşme hayalimizi zatıalinizin himayelerinde gerçekleştireceğimize inancımız tamdır” dedi.

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