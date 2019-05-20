Bakan Ersoy, Bakanlık personeliyle iftarda bir araya geldi

Bakan Ersoy, "Unutmamalıyız, Yeni Zelanda'da camilere saldırarak, masumları katleden terörist de Sri Lanka'da Paskalya kutlamalarında masumların canına kıyanlar aynıdır. Terörün dini, dili, ırkı ve milliyeti yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kararlılıkla tüm ülkeleri ortak bir söylem ve duruşa davet etmektedir. Bu salona baktığımda, Türk milletinin manevi değerlerinin temsilcisi olarak hak ve adalet ekseninde insan merkezli anlayışla dünyayı değiştirmek ve daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan cesur insanları görüyorum." ifadesini kullandı.

Davete katılanların, tüm faaliyetleri ile kamu diplomasisinde en aktif kurumların temsilcileri olduğunu belirten Ersoy, ülkeler arasında karşılıklı kültürel diyalogun oluşturulması, ulusal çıkarların tanıtılması, güncel politikaların ve hedeflerin yabancı halklara anlatılması, doğru bilgi ve algı yönetimiyle yabancı ülke kamuoyunda imajımızı şekillendirmek gibi çok geniş bir alanda önemli rolleri olduğunu söyledi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dünyanın her yerine uzanıp, 'nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız' sözleriyle ifade ettiği milli kararlığımızın farklı coğrafyalarda yankı bulmasını ve çözümler üretmesini sağlayan TİKA, bugün küresel etkisi olan bir kurumdur. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız sınırlarımız dışında milli bir teşekkülün sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Siz gurbetteki vatandaşlarımızın gücü, güvencesisiniz. Yaşadıkları ülkelerin, sosyal ve ekonomik hayatında aktif rol oynayacak bir Türk toplumunun renkleri, birliğini sağlayan ortak değerler ve tek vücut olmalarını sağlayan bilinçsiniz. Ayrıca Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluklarının ışığında sadece kendi insanımız için değil, kardeş ve akraba topluluklar için de benzer sorumlulukları üstleniyorsunuz."