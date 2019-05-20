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Bakan Ersoy, Bakanlık personeliyle iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:56 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığa bağlı kurumların personeliyle iftar yaptı - Ersoy: - "Kamu diplomasisindeki büyük etkinizle uluslararası kamuoyunda oluşturduğunuz insani ve evrensel politikalar üreten güçlü ve lider Türkiye algısı, ülkemizin derin takdirini kazanmıştır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığa bağlı kurumların personeliyle iftarda bir araya geldi.

Ersoy, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kurumların personeli ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar yemeği ile başlayan programda, Bakanlığa bağlı kurumların faaliyetlerine ilişkin sinevizyon gösterildi.

Ersoy, iftar yemeğinden sonra yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anarak, iki ülke halklarına başsağlığı ve sabır diledi.

Bakan Ersoy, "Unutmamalıyız, Yeni Zelanda'da camilere saldırarak, masumları katleden terörist de Sri Lanka'da Paskalya kutlamalarında masumların canına kıyanlar aynıdır. Terörün dini, dili, ırkı ve milliyeti yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye kararlılıkla tüm ülkeleri ortak bir söylem ve duruşa davet etmektedir. Bu salona baktığımda, Türk milletinin manevi değerlerinin temsilcisi olarak hak ve adalet ekseninde insan merkezli anlayışla dünyayı değiştirmek ve daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan cesur insanları görüyorum." ifadesini kullandı.

Davete katılanların, tüm faaliyetleri ile kamu diplomasisinde en aktif kurumların temsilcileri olduğunu belirten Ersoy, ülkeler arasında karşılıklı kültürel diyalogun oluşturulması, ulusal çıkarların tanıtılması, güncel politikaların ve hedeflerin yabancı halklara anlatılması, doğru bilgi ve algı yönetimiyle yabancı ülke kamuoyunda imajımızı şekillendirmek gibi çok geniş bir alanda önemli rolleri olduğunu söyledi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dünyanın her yerine uzanıp, 'nerede dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız' sözleriyle ifade ettiği milli kararlığımızın farklı coğrafyalarda yankı bulmasını ve çözümler üretmesini sağlayan TİKA, bugün küresel etkisi olan bir kurumdur. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız sınırlarımız dışında milli bir teşekkülün sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Siz gurbetteki vatandaşlarımızın gücü, güvencesisiniz. Yaşadıkları ülkelerin, sosyal ve ekonomik hayatında aktif rol oynayacak bir Türk toplumunun renkleri, birliğini sağlayan ortak değerler ve tek vücut olmalarını sağlayan bilinçsiniz. Ayrıca Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluklarının ışığında sadece kendi insanımız için değil, kardeş ve akraba topluluklar için de benzer sorumlulukları üstleniyorsunuz."

- YEE'nin 10'ncu yaşı

Bakan Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün tam 10 yıldır, İslamiyet'ten Türk tarihine, kültürden sanata Türkiye'yi tanıtmak amacıyla küresel düzeyde çalıştığını belirtti.

Yakın zamanda Türkiye'nin aleyhine yapılan uluslararası algı çalışmalarını göğüslediği düşünüldüğünde bu faaliyetlerin kıymetinin daha da net anlaşıldığını kaydeden Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün 10'uncu yaşını kutladı.

Bakan Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizde ve gönül coğrafyamızda kültürel mirasımıza sahip çıkıp, gelecek nesillere miras bırakabilmemiz için aralıksız çalışan sizler, yüzlerce yıllık manevi değerlerle vakıf kültürünün yaşatılmasını sağlıyorsunuz. Dünyaya baktığımızda bu sorumluluğun ağırlığını daha net anlıyoruz. Zira değerlerimizin, eserlerimizin özellikle hedef alındığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tutumun karşısında duran irade sizlersiniz." diye konuştu.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bulunduğu her coğrafyada çaresizliği umuda, sıkıntıyı huzura dönüştürmeyi başardınız. Yokluğu, paylaşmanın gücüyle giderdiniz. Yaşadığımız bu ramazan ayında yüze yakın ülkeye el uzatarak ihtiyaç sahiplerine ulaştınız. Sizlere baktığımda Afrika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya hayatları değişen sayısız insanı görüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biliniz ki tüm bu çalışmalarınızın neticesi olarak kamu diplomasisindeki büyük etkinizle uluslararası kamuoyunda oluşturduğunuz insani ve evrensel politikalar üreten güçlü ve lider Türkiye algısı ülkemizin derin takdirini kazanmıştır."

İftar davetine Kültür ve Turizm Bakan yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Serdar Çam, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, TİKA Başkan Vekili Serdar Kayalar katıldı.

Programda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, kurum bürokratları, Türkiye'de YTB bursuyla okuyan yaklaşık 50 yabancı öğrenci ve kurum çalışanları da bulundu.

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iftar yemeği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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