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Bakan Ersoy, balonla Kapadokya turu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılarak, bölgeyi havadan inceledi.

Bakan Ersoy, balonla Kapadokya turu yaptı

NEVŞEHİR, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılarak, bölgeyi havadan inceledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesi ziyaretinde sıcak hava balon turuna katıldı. Ersoy ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu, Güllüdere Vadisi'ndeki kalkış alanından yükseldi. Bakan Ersoy'a Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da eşlik etti. Sıcak hava balon turunun Kapadokya'daki en önemli aktivitelerden birisi olduğunu belirten Bakan Ersoy, bölgeyi ziyaret edenlerin balon turuna katılmalarını tavsiye etti. Kapadokya'yı kuş bakışı izleyen Bakan Ersoy, yaklaşık 1 saat uçtuktan sonra Ortahisar beldesi yakınlarına indi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Ersoy, balonla Kapadokya turu yaptı

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