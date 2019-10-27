Bakan Ersoy Barış Pınarı Harekatı çok iyi yönetildi-2

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekli olduğunu ifade ederek, "Açıkçası çok iyi yönetildi. Çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmimin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Artık bizim tekrar yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, havaalanında Vali Aykut Pekmez, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti ve STK temsilcileri karşıladı.

Bakan Ersoy, beraberindekilerle birlikte Nemrut Dağı, Kahta Yenikale, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı'nda incelemede bulundu.

'BARIŞ PINARI HAREKATI ÇOK GEREKLİ'

Nemrut Dağı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, "Barış Pınarı Harekatı çok gerekli bir harekattı. Anlık düşünmememiz lazım uzun vadeli düşünmemiz lazım. Biliyorsunuz uzun süredir terörle mücadele kapsamında güvenlik kuvvetleri çok yoğun çalışmakta ülke genelinde çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Son nokta görüldü bunun son aşamasında sınırlarımızın kontrol altına alınması bu bağlamda Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı çok gerekli. Açıkçası çok iyi yönetildi çok kısa sürede sona gelindi gibi. Turizmimin uzun vadede geleceğini düşünürsek bir sıkıntı kalmadı gibi. Artık bizim tekrar bu bölgelerin eski algısına sağlaması için yoğun tanıtıma başlamamız lazım gerekiyor. Bu bir aylık süren bir aksamayı kısa vade de telafi edip buraları tekrar turizm kentleri haline getirmemiz gerekiyor. Nemrut'tan başlayacağız. Nemrut aslında bizim turizmdeki yüzlerimizden biri. Şimdi artık bu seneden itibaren onu ön plana çıkartacağız" dedi.