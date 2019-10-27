HABER

Bakan Ersoy: Barış Pınarı Harekatı çok iyi yönetildi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 20:26 | Son Güncelleme

BAKAN ERSOY TURİZM ÇALIŞTAYINA KATILDI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da Türkiye Petrolleri (TP) Turizm Çalıştayı'na katıldı.

BAKAN ERSOY TURİZM ÇALIŞTAYINA KATILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da Türkiye Petrolleri (TP) Turizm Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay sonrasında gazetecilere konuşan Bakan Ersoy, "Adıyaman'ı gezdik ve fikir sahibi olduk. Adıyaman'ın sorunlarını dinledik. Çözüm projesi hazırladık üç yıllık projelendirme yapacağız. Özellikle sayın valimiz ve il özel idare ile birlikte projelendirme yapılacak. 2020- 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan bu projelendirmeyi kapsayan özellikle Nemrut Dağı, Kahta Kalesi ve Cendere Köprüsü, eski Kahta Kalenin onarımı gibi bu noktalarda ağırlık verilecek. Nemrut'da biliyorsunuz, uzun zamandır gündemde olan ve çok sorulan raylı sistem projesi var. Projeyi bu sene hızlandıracağız ve UNESCO'da projeyi onaylarsa hızlı bir şekilde yatırımlara başlayacağız. Hayata da geçireceğiz. Su, şu anda taşımalı sistemde yürütülüyor ama aynı proje dahilinde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Nemrut öncelikli ilgi alanımıza giriyor. Ama bu Perre, özellikle ilgi çekecek noktalarından biri. Adıyaman bütün bunlar bir eylem planı çerçevesinde bir ay içinde bölge valimiz koordinatörlüğünde hazırlanacak. Turizm Bakanlığımızda bu projeler bir daha değerlendirilecek ve yıllık ne kadar bir kaynak gerekiyorsa proje dahilinde biz aktarmaya başlayacağız. 2022'ye kadar her yıl Adıyaman'a turist sayısını arttırarak hak ettiği turizmi yerlerini sahip olacak bir şehir haline getirmeye kararlıyız. Adıyamanlılar da istekli, projemizi hayata geçireceğiz" dedi.
Bakan Ersoy, temaslarının ardından kenetten ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması!Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'daKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da
1/

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Trump açıkladı: IŞİD lideri Bağdadi öldü

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Bağdadi' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Bakan'ın katıldığı programda fenalaştı

Belediye Başkanı Bakanın katıldığı programda fenalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

Erdoğan: YPG’yi temizledik dediler ama temizleyememişler

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.