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  4. Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi

Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi

27.06.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa ziyaretinde ciğer kebabı pişirdi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile il protokolü ise izledi.

Bakan Ersoy ciğer kebabı pişirdi, Bakan Varank ise izledi

Açılış, temel atma ve proje tanıtımları için Şanlıurfa’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Merkezinin açılışına katıldı.

BAKAN ERSOY MANGALIN BAŞINA GEÇTİ

Açılışta Bakan Ersoy Şanlıurfa’nın meşhur ciğer kebabını pişirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile il protokolü de izledi. Bakan Ersoy ciğer kebabını yellerken Bakan Varank ise sadece yemek istediğini belirtti. Bir süre ciğeri yelleyen Bakan Ersoy daha sonra işi ustasına bıraktı. Ciğeri pişirdikten sonra şişleri ekmeğe çekmeye çalışan ustaya tavsiyelerde bulunan Bakan Varank, “Dürüm yap, öyle yiyemezsiniz” dedi.

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Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Mehmet akif Ersoy Mustafa Varank
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