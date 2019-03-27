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Bakan Ersoy, Denizli'de turizm sektörü temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Sadece lüks otellerle veya konaklama fiyatlarını artırarak olmuyor. Konaklama dışı ortamı, alışverişi, kültürel yerlere olan ilgiyi artıracak organizasyonları çoğaltmamız gerekiyor"

DENİZLİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece lüks otellerle veya konaklama fiyatlarını artırarak olmuyor. Konaklama dışı ortamı, alışverişi, kültürel yerlere olan ilgiyi artıracak organizasyonları çoğaltmamız gerekiyor." dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir otelde turizm sektörü ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, Denizli dendiğinde akla ilk önce Pamukkale'nin geldiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Pamukkale'nin sadece Denizli'nin değil, Türkiye'nin en önemli turizm yüzlerinden biri olduğuna işaret ederek, Bakanlık olarak öncelikli görevlerinin, Pamukkale ile Denizli’nin turizmdeki değerlerini artırmak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle Türkiye’deki turizm hedeflerini büyüttüklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti.

"Bu bağlamda da ciddi oranda turist beklentilerini, hedeflerini 50 milyondan 70 milyona taşıdık. Bunu da başarabilmek için öncelikli olarak mevcut turizm alanlarımızda, yani klasik turizm bölgelerimizde, sezonun 12 aya nasıl yayılacağı, nasıl genişletileceği önemli. Sonrasında tabii mevcut klasik alanlarımızın dışında 81 vilayete turizmi yaymamız gerekiyor. Türkiye’nin her tarafının, her noktasının turizmden pay alması gerekiyor."

Bakan Ersoy, turizm gelirlerini artırmak için nitelikli turistin nasıl getirileceği ve konaklama dışı harcamanın nasıl artırılacağına odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece lüks otellerle veya konaklama fiyatlarını artırarak olmuyor. Konaklama dışı ortamı, alışverişi, kültürel yerlere olan ilgiyi artıracak organizasyonları çoğaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

Pamukkale'yi daha fazla ön plana çıkaracaklarını aktaran Ersoy, bunun sadece Pamukkale ile sınırlı kalmayacağını, Denizli'yi diğer turistik özellikleriyle de ön plana çıkan, turizmde geliri en yüksek olan şehirlerden biri haline getireceklerini sözlerine ekledi.

Programa, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız ve Cumhur İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
konaklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Pamukkale turist

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