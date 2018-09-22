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Bakan Ersoy: Dörtlü sinerjiyle yeni turizm hareketliliği olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

 KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’daki UNESCO dünya mirasına giren Göbeklitepeyi gezdi.

Bakan Ersoy: Dörtlü sinerjiyle yeni turizm hareketliliği olacak

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,(DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’daki UNESCO dünya mirasına giren Göbeklitepeyi gezdi. Bakan Ersoy, 4 ili kapsayan yeni bir tanıtım programı hazırlandığını belirterek, "Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile buraya yeni bir turizm hareketinin başlayacağını düşünüyoruz" dedi.
Mardin’deki programının ardından Şanlıurfa’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda yetkili ve partili karşıladı. Karşılamanın ardından kent merkezine geçen Bakan Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Burada Şanlıurfa ve müze ile ilgili tanıtımları izleyen Bakan Ersoy, daha sonra beraberinde heyetle birlikte Mozaik Müzesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından 12 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Göbeklitepe'ye geçen Bakan Ersoy, 4 ili kapsayan yeni bir turizm programı hazırladıklarını belirtti. Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin buna sebep olan en önemli noktalardan biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Gaziantep, bu dörtlü mekanizma içerisinde buraya yeni bir turizm tanıtım programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün yarattığı sinerji ile buraya yeni bir turizm hareketinin başlayacağını düşünüyoruz. Turizm yatırımcılarının da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Biz zaten bakanlık olarak yatırım ve planlara öncü olacağız. Geleceği çok açık bir bölge olarak görüyorum" dedi.
Bakan Ersoy, Göbeklitepeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerle de bir süre sohbet etti.
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Bakan Ersoy: Dörtlü sinerjiyle yeni turizm hareketliliği olacakBakan Ersoy: Dörtlü sinerjiyle yeni turizm hareketliliği olacakBakan Ersoy: Dörtlü sinerjiyle yeni turizm hareketliliği olacakBakan Ersoy: Dörtlü sinerjiyle yeni turizm hareketliliği olacak

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