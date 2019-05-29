HABER

Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren en görkemli zafer"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un fethinin 566’ncı yılını kutladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çağ kapatıp çağ açan İstanbul’un fethinin 566’ncı yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren en görkemli zafer"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un fethinin 566’ncı yılını kutladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çağ kapatıp çağ açan İstanbul’un fethinin 566’ncı yıl dönümünü resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Ersoy, "Dünya tarihine yön veren en görkemli zaferlerden biri olan İstanbul’un fethinin 566’ncı yıl dönümünde tarihiyle, sanatıyla, güzellikleriyle bu eşsiz şehri bizlere miras bırakan büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han ile aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diyerek, Fatih Sultan Mehmet’in at üzerinde bir resmini paylaştı.

Bakan Ersoy:

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Bakan Gül ve AK Parti kurmayları sahurda bir araya geldiBakan Gül ve AK Parti kurmayları sahurda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizlilerle sahurda buluştuİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadenizlilerle sahurda buluştu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var

Sabah saatlerinde operasyon! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Operasyon günü Irak'tan ziyaret!

Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

Süleyman Soylu: Biz de 15 Temmuz'u not ettik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.