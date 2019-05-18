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Bakan Ersoy: “Dünyanın en büyük müzesi olan Anadolu topraklarının bizlere emanet ettiği değerlerin bilincindeyiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde, dünyanın en büyük müzesi olan Anadolu topraklarının bizlere emanet ettiği değerlerin bilinci içerisinde, sahip olduğumuz bu kültürel mirası korumak, tanıtmak ve bu hususlarda toplumumuzda farkındalık oluşturmak adına taşıdığımız sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürüyoruz” dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bakan Ersoy’un mesajı şu şekilde:“Medeniyetin doğup tarihin yazılmaya başlandığı Anadolu toprakları, görkemli uygarlıkların birbiri ardı sıra kuruluşuna, yükselişine ve yitip gitmesine tanıklık etmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde, dünyanın en büyük müzesi olan Anadolu topraklarının bizlere emanet ettiği değerlerin bilinci içerisinde, sahip olduğumuz bu kültürel mirası korumak, tanıtmak ve bu hususlarda toplumumuzda farkındalık oluşturmak adına taşıdığımız sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürüyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy’un mesajı şu şekilde:
“Medeniyetin doğup tarihin yazılmaya başlandığı Anadolu toprakları, görkemli uygarlıkların birbiri ardı sıra kuruluşuna, yükselişine ve yitip gitmesine tanıklık etmiştir. İnsanlıkla yaşıt bu sürecin neticesinde ülkemiz, dünyada başka hiçbir ülkeye nasip olmayacak kültürel ve arkeolojik bir zenginliğe sahip olmuştur. 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde, dünyanın en büyük müzesi olan Anadolu topraklarının bizlere emanet ettiği değerlerin bilinci içerisinde, sahip olduğumuz bu kültürel mirası korumak, tanıtmak ve bu hususlarda toplumumuzda farkındalık oluşturmak adına taşıdığımız sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Zarafet ve estetik unsurlarından teknik imkânlarına kadar, modern müzecilik anlayışının simgesi olacak yeni müzelerin inşası, var olan müzelerimizin bu standartlara ulaştırılması, başta çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik olarak müzelerin bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için aralıksız çalışıyoruz. Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşamaya devam ettiği, barındırdığı sanat ve kültürle duygu ve düşüncelerinizi etkileyen büyülü mekânlardır. Herkesi bu deneyimi yaşamaya, müzelerimize davet ediyorum. Müzeciliğin zor ve meşakkatli gereklerini yerine getirerek insanlık mirasını koruyan, bu yolda emek ve mesai harcayan bütün müze çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, Uluslararası Müzeler Günü’nü kutluyorum.”

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