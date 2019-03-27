Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)-EK

KUŞADASI'NDA TOPLANTI YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Didim ve Aydın’dan sonra geldiği Kuşadası’nda sektör temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, sadece Kuşadası’nın değil, tüm kıyı kentlerinin alt yapı sorununu hazırlanan proje çerçevesinde 2021-22 yılına kadar çözeceklerini söyledi.

'KUŞADASI TEKRAR TURİZMİN BAŞKENTİ OLACAK'

Kuşadası’nın turizmin başladığı ilk yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Kuşadası turizmin en erken başladığı yerlerden biri, hatta bir zamanlar turizm başkenti olmuştu, Ama maalesef bir zamanların iştahlı politikaları nedeniyle başkent olma unvanını terk etti. Öncelikle turizmi tekrar rehabilite etmemiz gerekiyor. Bir kaç tane önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz turizmi 12 aya nasıl yayarız, ikinci önceliğimiz nitelikli turisti nasıl getirir, geliri biraz daha yükseltiriz. Üçüncüsü ise turizmin çeşitlendirilmesi. Deniz kum güneş yeterli değil" diyerek hazırlanan eylem planı ile ilgili bilgi verdi.

'SORUNLARI BİR KURUM TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ'