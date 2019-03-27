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Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 22:18 | Son Güncelleme

KUŞADASI'NDA TOPLANTI YAPTI Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Ersoy, Didim ve Aydın’dan sonra geldiği Kuşadası’nda sektör temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, sadece Kuşadası’nın değil, tüm kıyı kentlerinin alt yapı sorununu hazırlanan proje çerçevesinde 2021-22 yılına kadar çözeceklerini söyledi.

KUŞADASI'NDA TOPLANTI YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Didim ve Aydın’dan sonra geldiği Kuşadası’nda sektör temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, sadece Kuşadası’nın değil, tüm kıyı kentlerinin alt yapı sorununu hazırlanan proje çerçevesinde 2021-22 yılına kadar çözeceklerini söyledi.

'KUŞADASI TEKRAR TURİZMİN BAŞKENTİ OLACAK'

Kuşadası’nın turizmin başladığı ilk yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Kuşadası turizmin en erken başladığı yerlerden biri, hatta bir zamanlar turizm başkenti olmuştu, Ama maalesef bir zamanların iştahlı politikaları nedeniyle başkent olma unvanını terk etti. Öncelikle turizmi tekrar rehabilite etmemiz gerekiyor. Bir kaç tane önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz turizmi 12 aya nasıl yayarız, ikinci önceliğimiz nitelikli turisti nasıl getirir, geliri biraz daha yükseltiriz. Üçüncüsü ise turizmin çeşitlendirilmesi. Deniz kum güneş yeterli değil" diyerek hazırlanan eylem planı ile ilgili bilgi verdi.

'SORUNLARI BİR KURUM TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ'

Kuşadası’nın sorunlarının bir kurumun tek başına çözeceği sorunlar olmadığını belirten Bakan Ersoy, "Kuşadalıların projelere el atması gerekir. Ne Kuşadası ne Büyükşehir belediyeleri, ne de Bakanlık tek başına bir şey yapamaz. Burada çok büyük bir insan yoğunluğu oluşmuş. Yatırımlarda çok eskiden gelen yatırımlar. Bu nedenle hep birlikte üstüne gidip kararlılıkla beş yıllık bir eylem planı içerisinde gerekenleri yapmamız gerekiyor. Kuşadası İzmir Havalimanı'ndan besleniyor. Bölgeye tarifeli seferlerle ilgili sorunu çözeceğiz. Turizmin 12 aya yayılması konusunda gelen tüm projeleri onaylayacağız" dedi.

Toplantının sonraki bölümünde ise tanıtımın bir merkezden ve profesyonel bir ekip tarafından yönetileceğini söyleyen Bakan Ersoy, tüm turizm bölgelerinin katkısıyla tek merkezden yürütülecek tanıtımın başarılı sonuçlar vereceğine dikkat çekti. Maddi sıkıntılar nedeniyle kaderine terk edilen Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin sorunlarını çözümü ve tekrar ayağa kaldırılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bakanlığının görüşmeler yaptığını söyledi.

Toplantı sonrası Bakan Ersoy programı çerçevesinde karayolu ile Denizli’ye hareket etti.

Latif SANSÜR/KUŞADASI, (Aydın), (DHA)

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