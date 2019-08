Bakan Ersoy: Geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede büyük güç

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede çok büyük güç olacaktır. Bu farkındalıkla çalışalım ve çocuklarımızı da böyle yetiştirelim" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen, 3 yıldır restore edilen ve 15 gün önce tamamlanan Saatli Medrese'nin açılışını yaptı. Bakan Ersoy'a; Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Erten ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri eşlik etti. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, geçmişin çocuklara emanet edilmesinin önemine vurgu yaptı. Ersoy, Selimiye Camii başta olmak üzere Edirne'nin her köşesinin; geçmişe, görkeme ve medeniyetin büyüklüğüne işaret ettiğini söyledi. Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu zenginliğin Edirne ve Türkiye için hak ettiği bir değere dönüşmesi için el birliğiyle çalışıyoruz. Tarih, Türkiye'nin turizm anlayışında en önemli başlıklarından biridir. Edirne bu anlamda en zengin illerimizden biridir. Bugün burada restorasyonu tamamlanan Saatli Medrese'yi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıyoruz. Edirne'nin bir diğer mücevheri Üç Şerefeli Camii'nin yoldaşı olan Saatli Medrese, yaklaşık 6 asırlık geçmişiyle atalarımızın hem ilmi hem de sanatsal olarak emanetlerinden biridir. Gerçekten de şöyle bir baktığımızda, zevk sahibi olduklarını ve başarılı olduklarını görebiliriz. Aynı zamanda birer ilim yuvası medreseler; nice alimler yetiştirmiş, cebirden geometriye, tıptan mühendisliğe, hukuktan astronomiye, Osmanlı'nın gücünü var eden niceleri adeta nakış nakış işlemişlerdir. Hem emanete sahip çıkmak için hem de geçmişimizin geleceğe birer hafıza görevi görmeleri açısından korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemlidir."

'ASLINA UYGUN İHYA ETTİK'

Saatli Medrese'de yapılan çalışmaları anlatan Ersoy, "Saatli Medrese 1752'de büyük Edirne depremi esnasında zarar görmüştür. 1995 ile 2008 yılları arasında bir kısım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bu dönemdeyse birçok odası aslına uygun olarak onarıldı ve kurşun kaplamalar yapıldı. İkinci restorasyon çalışmalarına ise 2016 yılında başladık. Yaklaşık 3,7 milyon olan bu çalışmayla medresemizi tarihi dokusuna, eski görkemine kavuşturmak için çok detaylı çalışma yaptık. Çatısından tavanına, tüm hücre dersliklerinden revaklı avlusuna kadar aslına uygun olarak bu mirası ihya ettik. Duvarlarından sütunlarına, onarımı mümkün olan her parçanın bakımı yapıldı. Tamamen çürümüş olanlar orijinalinde kullanılan malzemeyle birebir değiştirildi. Çevre düzenlemesi kapsamında yürüyüş yollarına doğal taşlar kaplandı ve uygun olarak düzenlendi" diye konuştu.

'GEÇMİŞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ'

Tarihi emanetlerle ilgili bakanlık olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve son derece titiz çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak sorumluluğumuzun bilincinde son derece titiz çalışmalar yapıyor, bu emanetlere karşı görevimizi yerine getirmekten asla imtina etmiyoruz. Saatli Medrese'de bu bakış açısıyla çalıştık ve şimdi onun sahibi olan siz Edirnelilere gönül rahatlığıyla teslim ediyoruz. Sizlerden beklentimiz; milli mirasımız olan bu tarihe, bu dokuya sahip çıkmanız ve çocuklarımıza aynı bilinçle emanet etmenizdir. Bizim geçmişimiz çocuklarımızın geleceğini inşa etmede çok büyük bir güç olacaktır. Bu farkındalıkla çalışalım ve çocuklarımızı da böyle yetiştirelim" dedi.

VALİ CANALP: EDİRNE TURİZMİ ÇOK DAHA GÜÇLENECEK

Açılışta konuşan Vali Ekrem Canalp ise medresenin Edirne ve şehir turizmi çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu eser aynı zamanda geçmişten devralmış olduğumuz mirasın gelecek nesillere taşınması açısından da aynı derecede kıymetli ve ehemmiyetlidir. Önümüzdeki yıla inşallah Hıdırlık Tabya'nın açılışını yapmış olarak ve inşallah Edirne Sarayı'nın ve Necmi İye Konağı'nın da müze olarak açmış olarak girmiş olmamız durumunda Edirne'nin turizmi çok daha güçlenecek ve geleceğe çok daha ilerleme imkanı bulacaktır."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra beraberindekilerle birlikte medresenin açılış kurdelesini keserek, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, açılışın ardından Selimiye Camii'ni sonra ise tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nı gezdi. Ersoy, Edirne Büyük Sinagogu'nu ziyaretinin ardından incelemelerde bulunmak üzere, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.