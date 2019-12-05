Bakan Ersoy, hafıza odası sergisini gezdi

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mecidiyeköy Pilevneli'de düzenlenen Hafıza Odası Sergisi'ni gezdi. Sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin bulunduğu sergiye sinema, müzik ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' adlı sergisine katıldı. Bakan Ersoy, Güneştekin ile birlikte gezdiği sergi hakkında bilgi aldı. Pilevneli Mecidiyeköy'deki sergide sinema, müzik ve sanat camiasından da katılım yoğun oldu. Sergi, 6 Aralık 2019 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında gezilebilecek. Güneştekin'in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan “Hafıza Odası", son yıllarda gerçekleştirdiği en kapsamlı sergisi. “Hafıza Odası"nda sanatçının anıları çağrıştıran nesnelerle ortaya koyduğu yerleştirme sanatı anlamına gelen enstalasyonlar ile video yerleştirmeleri yer alıyor.

“İSTANBUL'DA BU TARZ KÜLTÜR FAALİYETLERİ ARTMAYA BAŞLADI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ahmet Güneştekin'e sergi için teşekkürlerini iletti. Bakan Ersoy ardından yaptığı konuşmasında, “İstanbul'da bu tarz kültür faaliyetleri artmaya başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek gibi gözüküyor. Kültür ve sanat bir şehir için olmazsa olmaz. Hele siz bir turizmin başkenti iddiasında bir şehirseniz, en büyük ihtiyaçlarınızdan birisi bu tarz kültür ve sanat faaliyetlerinizin artması. Kültür sanat ve turizm beraber büyüyorlar. Siz ne kadar kuvvetli olursanız, rakiplerinizde de o denli ayrışıp rekabette öne geçiyorsunuz. Hem Türk insanı açısından hem de Türkiye açısından çok çok önemli" İfadelerini kullandı.