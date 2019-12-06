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Bakan Ersoy, hafıza odası sergisini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 00:01 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mecidiyeköy Pilevneli'de düzenlenen Hafıza Odası Sergisi'ni gezdi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mecidiyeköy Pilevneli'de düzenlenen Hafıza Odası Sergisi'ni gezdi. Sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin bulunduğu sergiye sinema, müzik ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' adlı sergisine katıldı. Bakan Ersoy, Güneştekin ile birlikte gezdiği sergi hakkında bilgi aldı. Pilevneli Mecidiyeköy'deki sergide sinema, müzik ve sanat camiasından da katılım yoğun oldu. Sergi, 6 Aralık 2019 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında gezilebilecek. Güneştekin'in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan “Hafıza Odası", son yıllarda gerçekleştirdiği en kapsamlı sergisi. “Hafıza Odası"nda sanatçının anıları çağrıştıran nesnelerle ortaya koyduğu yerleştirme sanatı anlamına gelen enstalasyonlar ile video yerleştirmeleri yer alıyor.

“İSTANBUL'DA BU TARZ KÜLTÜR FAALİYETLERİ ARTMAYA BAŞLADI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ahmet Güneştekin'e sergi için teşekkürlerini iletti. Bakan Ersoy ardından yaptığı konuşmasında, “İstanbul'da bu tarz kültür faaliyetleri artmaya başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek gibi gözüküyor. Kültür ve sanat bir şehir için olmazsa olmaz. Hele siz bir turizmin başkenti iddiasında bir şehirseniz, en büyük ihtiyaçlarınızdan birisi bu tarz kültür ve sanat faaliyetlerinizin artması. Kültür sanat ve turizm beraber büyüyorlar. Siz ne kadar kuvvetli olursanız, rakiplerinizde de o denli ayrışıp rekabette öne geçiyorsunuz. Hem Türk insanı açısından hem de Türkiye açısından çok çok önemli" İfadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAN KÜLTÜR SANATLA TEMSİL EDİLİYOR OLMASI ÇOK GÜZEL"

Bakan Nuri Ersoy, “Türkiye'nin yurt dışından kültür-sanatla temsil ediliyor olması da çok güzel bir şey. Ben bu arada sponsorlara da teşekkür etmek istiyorum. Sanat sponsorlarla daha hızlı gelişiyor. Biz, Kültür ve Turizm bakanlığı olarak bir çalışma başlatıyoruz, kültürün, sanatın ekonomik değerinin tespitiyle ilgili. Türkiye ekonomisinde bunun ekonomik değerlendirilmesi düzenli olarak yapılırsa bütün kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, ileride sanatın ve kültürün gelişmesi açısından da çok faydası olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin kültür sanatla biraz daha yoğun konuşulması lazım. Uluslararası projeler çok önemli. Türkiye'de yapılanlar tabi önemli ama esas yurt dışına kaymayı başarabilenler çok daha değerli bizim açımızdan" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN 100 YILLIK HAFIZASINI SORGULAYAN BİR SERGİ"

Ahmet Güneştekin, “En son 8 yıl önce, antribo binalarında, 2012'de 'Yüzleşme' diye bir sergi yapmıştım. Yurtdışında yabancı galeriler, müzeler, sanat bianellerinde gösterildim. Her yıl contemporary İstanbul'da 4 gün işlerim küçük de olsa bir koleksiyon gösteriliyordu. Böyle kapsamlı bir sergi beklenen bir şeydi. Sevgili Murat Pilevneli'nin organize ettiği Pilevneli Mevidiyeköy galeride 4 bin metrekarelik alanda tamamen tematik bir sergi oldu. Hafıza odası, Türkiye'nin 100 yıllık hafızasını ve belleğini sorgulayan bir sergi. Bu serginin en önemli parçası 'Cennet Kimin?' Tamamen hayalimdeki düşündüğüm cenneti sorguladığım da bir iş. Acaba gerçekten cennet kimin, cennet var mı yada, cennet varsa kimin kime ait? Onu sorgulayan iş." dedi.

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