Bakan Ersoy, Haluk Bilginer'i kabul etti (Aktüel görüntü)

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödülü alan sanatçı Haluk Bilginer'i, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kabul etti. Bakan Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Bilginer'e plaket ve hediye takdim etti. Kabul töreninde konuşan Haluk Bilginer, “Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten. Fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay'ı kabul etti. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Bakan Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer'e plaket takdim etti. Ardından Bakan Ersoy Bilginer'e, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA)'nın 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlüğü ve Türk Sinemasının 100 Yılı isimli kitabı hediye etti.

“BU ÖDÜLLE BİRLİKTE ONLARA ÇOK ÖNEMLİ BİR IŞIK HEDİYE ETTİNİZ"

Kabul töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Haluk bey sizi tekrar tebrik etmek istiyoruz. Hem sanat camiası açısından, hem de sinema camiası için her şeyden önce Türkiye açısından, çok önemli bir ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Bu ödül ve ekip işinde sizlerin de bir payı var. Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle güzel sürprizlerle karşılaşırız. Türkiye'de diziler ve sinemalar çok güzel yer tutuyor. Dünyaya da çok önemli ihraç ettiğimiz ürünümüz bu. İnsanlar da gençler de hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir gelecek, ışık görüyorlar. Bu ödülle birlikte onlara çok önemli bir ışık hediye ettiniz" İfadelerini kullandı.