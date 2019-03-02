Bakan Ersoy: Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız

Mehmet EZER/ HATAY, (DHA)- HATAY'ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alması için çalışacaklarını belirterek, "Bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Sabah saatlerinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Rahmi Doğan ile bir araya geldi. İkili görüşmenin sonrasında Bakan Ersoy, valilik binası içerisinde bulunan Hatay Devlet Müzesi'ni gezdi. Bakan Ersoy, müzede Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile o dönem mecliste yer alan kişilerin balmumu heykelleri ve kullandıkları eşyalarını inceledi. Daha sonra Meclis Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Ersoy, yetkililerden bilgi aldıktan sonra AK Parti Hatay İl Teşkilatı'nda partililerle buluştu. Hatay Arkeoloji Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy, burada yapımı devam eden müzenin ikinci etabında da incelemelerde bulunarak, Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan bilgi aldı. Ersoy, Hitit Kralı Suppiluliuma'nın heykelinin önünde eşi Pervin Ersoy ile özçekim yaptı.