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Bakan Ersoy: Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

HATAY'ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alması için çalışacaklarını belirterek, "Bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız.

Mehmet EZER/ HATAY, (DHA)- HATAY'ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alması için çalışacaklarını belirterek, "Bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Sabah saatlerinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Rahmi Doğan ile bir araya geldi. İkili görüşmenin sonrasında Bakan Ersoy, valilik binası içerisinde bulunan Hatay Devlet Müzesi'ni gezdi. Bakan Ersoy, müzede Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ile o dönem mecliste yer alan kişilerin balmumu heykelleri ve kullandıkları eşyalarını inceledi. Daha sonra Meclis Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Ersoy, yetkililerden bilgi aldıktan sonra AK Parti Hatay İl Teşkilatı'nda partililerle buluştu. Hatay Arkeoloji Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy, burada yapımı devam eden müzenin ikinci etabında da incelemelerde bulunarak, Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan bilgi aldı. Ersoy, Hitit Kralı Suppiluliuma'nın heykelinin önünde eşi Pervin Ersoy ile özçekim yaptı.

HATAY TESCİLLİ BİR GASTRONOMİ KENTİ

Arkeoloji Müzesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Hatay'ın çok etkileyici bir şehir olduğunu, merkezi yönetimler olarak gösterilen çabaların tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti.

Gaziantep'ten sonra Hatay'ın da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tescilli bir gastronomi kenti olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Tarihçesine baktığınızda miladın başladığı tarihten itibaren gastronomi burada önem kazanmaya başlamış. Belki daha öncesinde de var ama milat, sıfır tarihinden itibaren gastronominin burada ön plana çıktığını görüyoruz. Açıkçası Hatay hem gastronomisi, hem kültürü, tarihi, arkeolojisi açısından çok değerli bir şehir. Turizmle ilgili birçok değeri içinde kapsıyor, üstelik bunlara bir de denizi ekliyor. Biz açıkçası, ciddi bir şekilde, doğru bir planlamayla Hatay'ı hem tanıtım hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" dedi.

HATAY'I HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ

Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız" diye konuştu.

Ersoy daha sonra, yapımı devam eden Müze Oteli'nde incelemelerde bulundu.

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