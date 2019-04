Bakan Ersoy: Hedefimiz, kültür sanatta seyirci sayısını her yıl yüzde 50 artırmak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha geniş kitlelerin kültür ve sanatla tanışmasını istediklerini belirterek, "2019 itibarıyla özellikle devlet tiyatroları, güzel sanatlar, opera ve bale bölümü olsun seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 artırmak gibi bir hedef belirledik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu olarak açılan ve uzun yıllar devlet konservatuarı olarak hizmet veren Ankara'daki Mamak Kültür Merkezi'nde inceleme yaptı. Merkezde sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Ersoy, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'BU SALONUN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'

Bakan Ersoy, Mamak Kültür Merkezi'nin anlamının çok büyük olduğunu belirterek, "Musiki Muallim Mektebi olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmete girmiş bir salon. Daha sonralarında devlet konservatuvarı olarak hizmet etmişti. Biz buranın geçmişteki tarihi önemi ve anlamını tekrar kazandıracak bir proje dahilinde Mamak Belediye Başkanımızla görüştük. İş birliğiyle bu binanın restorasyonunu tekrar yapacağız. Hedefimiz 1 Ekim'den itibaren burayı tekrar Ankara'nın kültür merkezlerinden biri haline getirmek" dedi.

Daha geniş kitlelerin kültür ve sanatla tanışmasını istediklerini söyleyen Ersoy, "2019 itibarıyla özellikle devlet tiyatroları, güzel sanatlar, opera ve bale bölümü olsun seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 artırmak gibi bir hedef belirledik. Bu amaçla da her yıl bu birimlerimizin kapasitelerini artırıyoruz. Bir süre sonra elimizdeki salonlar yeterli olmayacak. Hedefimiz çok ciddi bir hedef. Bu hedefi koruyabilmek için de Bakanlık olarak salon arayışına geçtik. Bugün de bu kapsamda burayı ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından Mamak Kültür Merkezi'nden ayrıldı.

TARİHİ BİNANIN GEÇMİŞİ

3 katlı bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu (Musiki Muallim Mektebi) olarak hizmet vermeye başladı. Avusturyalı mimar Ernest Arnold Egli tarafından 1928'de projelendirilen bina, 1938'de eklenen yeni mekanlarla genişletildi ve genç Cumhuriyetin ilk Devlet Konservatuvarı oldu. Çok sayıda sanatçıyı yetiştiren ve 1985'te Devlet Konservatuvarının yeni binasına taşınmasından sonra bu tarihi yapı Mamak Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanıldı. Ancak binada belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilmeye devam etti. Bakanlık tarafından 2005'te yapılan karşılıklı protokoller çerçevesinde, binayı eski kimliğine kavuşturmak için köklü bir restorasyon çalışması başlatıldı. Bugün Mamak Kültür Merkezi adı altında Belediye Konservatuvarı olarak da hizmet vermeye devam eden binada, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, tiyatro, folklor ve geleneksel el sanatları dallarında eğitimler veriliyor.